Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपालघर: अस्पताल में हंगामे मामले में शिवसेना का एक्शन, 7 नेता सस्पेंड

पालघर: अस्पताल में हंगामे मामले में शिवसेना का एक्शन, 7 नेता सस्पेंड

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक निजी अस्पताल में हंगामें से जुड़े मामले में शिवसेना ने पार्टी के 7 पदाधिकारियों को आधिकारिक तौर पर सस्पेंड कर दिया है. इनपर पार्टी अनुशासन को भंग करने के आरोप हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 08 Sep 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक निजी अस्पताल में हंगामें से जुड़े मामले में शिवसेना ने बड़ी कार्रवाई की है. शिंदे गुट ने पार्टी के 7 पदाधिकारियों को आधिकारिक तौर पर सस्पेंड कर दिया है. दही-हांडी कार्यक्रम के बाद अस्पताल के स्टाफ के साथ कथित मारपीट के मामले में अपने जिला अध्यक्ष समेत सात पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है.

इसकी जानकारी पार्टी ने प्रेस नोट जारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि  पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर ये फैसला लिया गया है. ये कार्रवाई अनुशासनहीनता के मद्देनजर की गई है. 

RSS के स्कूल खोलने पर संजय राउत का तंज, बोले- 'शिक्षा सरकार का काम...'

किन पदाधिकारियों को किया गया सस्पेंड?

पार्टी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे के आदेशानुसार, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने और पार्टी अनुशासन को भंग करने के कारण पालघर जिले के निम्नलिखित पदाधिकारियों को निलंबति किया जाता है. इनमें जिलाप्रमुख कुंदन बालकृष्ण संखे, शहर प्रमुख राहुल रामदास धरत, उप तालुका प्रमुख मनीष उर्फ विक्की संखे, जिलाप्रमुख युवासेना साईराज पाटील, उप तालुका प्रमुख युवासेना रोहित गावी, उप तालुकाप्रमुख राहुल संखे और युवासेना विधानसभा प्रमुख ऋषभ वारे का नाम शामिल है. 

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला 5 सितंबर (शनिवार) को अस्पताल में घायल गोविंदा के इलाज को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है. पालघर में स्थित शिवसेना के केंद्रीय कार्यालय के बाहर दही हांडी के कार्यक्रम के दौरान कुछ गोविंदा घायल हो गए थे. इन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल के ICU वार्ड में ले जाया गया था. इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बिलिंग को लेकर हंगामा किया और अस्पताल के स्टाफ के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं. इस मामले में पुलिस ने रविवार को 17 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मुंबई में दही हांडी की धूम, सड़कों पर उतरे हजारों गोविंदा; पुलिस अलर्ट

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Shivsena Shinde
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई: बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री को पाकिस्तानी नंबर से धमकी, 1 गिरफ्तार
मुंबई: बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री को पाकिस्तानी नंबर से धमकी, 1 गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के आरोपी योगानंद को किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र: पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के आरोपी योगानंद को किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों पर RTO का एक्शन, यात्रियों को मना करना पड़ेगा भारी
महाराष्ट्र: यात्रियों को NO कहना मना, RTO ने 167 ऑटो-टैक्सी चालकों को भेजा नोटिस
महाराष्ट्र
ठाणे: 95.7 पसरेंट आने के बाद भी छात्र ने किया सुसाइड, नहीं मिला था पसंद का कॉलेज
ठाणे: 95.7 पसरेंट आने के बाद भी छात्र ने किया सुसाइड, नहीं मिला था पसंद का कॉलेज
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Bigg Boss 20: Mahhi Vij का पहले दिन पंगा, Aman Gandhi और Isha Rikhi से हुआ Clash
BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
दिल्ली NCR
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
स्पोर्ट्स
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरह
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरह
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget