पालघर: अस्पताल में हंगामे मामले में शिवसेना का एक्शन, 7 नेता सस्पेंड

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक निजी अस्पताल में हंगामें से जुड़े मामले में शिवसेना ने बड़ी कार्रवाई की है. शिंदे गुट ने पार्टी के 7 पदाधिकारियों को आधिकारिक तौर पर सस्पेंड कर दिया है. दही-हांडी कार्यक्रम के बाद अस्पताल के स्टाफ के साथ कथित मारपीट के मामले में अपने जिला अध्यक्ष समेत सात पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है.

इसकी जानकारी पार्टी ने प्रेस नोट जारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर ये फैसला लिया गया है. ये कार्रवाई अनुशासनहीनता के मद्देनजर की गई है.

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Shiv Sena has suspended seven office-bearers from the party in Palghar district following recommendations from the party's disciplinary committee and on the orders of Shiv Sena chief and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. The action comes after 25-30 Shiv Sena… pic.twitter.com/Vb8leybCeG — IANS (@ians_india) September 8, 2026

किन पदाधिकारियों को किया गया सस्पेंड?

पार्टी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे के आदेशानुसार, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने और पार्टी अनुशासन को भंग करने के कारण पालघर जिले के निम्नलिखित पदाधिकारियों को निलंबति किया जाता है. इनमें जिलाप्रमुख कुंदन बालकृष्ण संखे, शहर प्रमुख राहुल रामदास धरत, उप तालुका प्रमुख मनीष उर्फ विक्की संखे, जिलाप्रमुख युवासेना साईराज पाटील, उप तालुका प्रमुख युवासेना रोहित गावी, उप तालुकाप्रमुख राहुल संखे और युवासेना विधानसभा प्रमुख ऋषभ वारे का नाम शामिल है.

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला 5 सितंबर (शनिवार) को अस्पताल में घायल गोविंदा के इलाज को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है. पालघर में स्थित शिवसेना के केंद्रीय कार्यालय के बाहर दही हांडी के कार्यक्रम के दौरान कुछ गोविंदा घायल हो गए थे. इन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल के ICU वार्ड में ले जाया गया था. इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बिलिंग को लेकर हंगामा किया और अस्पताल के स्टाफ के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं. इस मामले में पुलिस ने रविवार को 17 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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