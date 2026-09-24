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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'

अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'

कॉकरोज जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने शिवसेना को लेकर कुछ ऐसा कहा कि पार्टी भड़क गई.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 04:40 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार (24 सितंबर) को आरोप लगाया कि शिवसेना बीजेपी की 'शेल कंपनी' है. इस पर शिवसेना ने पलटवार किया है. शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने सीजेपी को राजनीति में आए नए 'जोकर' करार दिया.

अपने एक्स पोस्ट में संजय निरुपम ने कहा, "भारत की राजनीति में आए इन नए जोकरों को हम बताना चाहेंगे कि शिवसेना किसी की शेल कंपनी या प्रॉक्सी पार्टी नहीं है. शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के विचारों पर सतत काम करनेवाला एक ज्वलंत संगठन है शिवसेना."

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संजय निरुपम ने गिनाए आंकड़े

इसके आगे उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने पिछले चुनावों 60 विधायक दिए (इसमें 3 निर्दलीय हैं), 7 सांसद चुनकर दिए, 1000 से ज़्यादा नगरसेवक और पार्षद दिए. यह वैभव किसी शेल कंपनी को नहीं, जन सामान्य के दिलों पर राज करनेवाले संगठन को मिलता है."

'इन जोकरों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा'

संजय निरुपम ने कहा कि हमारी पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता का अगाध विश्वास है. इतना विश्वास अर्जित करने के लिए इन जोकरों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा. उन्होंने कहा, "इन जोकरों को यह भी बता देना चाहूंगा कि जिनके लिए ये टेसूएं बहा रहे हैं,उन्हें और उनकी पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है. इसका कारण उनका निकम्मापन है. अंत में एक ज्ञान की बात: टीका-टिपण्णी करिए ,मगर तथ्यों के साथ. वरना इस देश की जनता बहुत समझदार है,ऐसा दौड़ाएगी कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी."

दरअसल, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ी ही चालाकी से तोड़ा गया. इसके आगे उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का सिंबल छीनकर एक 'प्रॉक्सी पार्टी' को दे दिया गया. गौरतलब है कि जून 2022 में बाला साहेब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना टूट गई. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता अलग हो गए और इस तरह से शिवसेना में दो फाड़ हो गया. एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिली और उद्धव ठाकरे की पार्टी को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) मिला. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 24 Sep 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
CJP Abhijeet Dipke
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