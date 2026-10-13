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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'राहुल मदारी का खेल खेल रहे, उछल-कूद रहे', शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान

'राहुल मदारी का खेल खेल रहे, उछल-कूद रहे', शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हस्के ने राहुल गांधी द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों को नौटंकी करार दिया और कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Oct 2026 09:35 AM (IST)
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महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हस्के ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों को नौटंकी करार दिया है. नरेश म्हस्के का कहना है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च करने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं. साथ ही शिंदे गुट के सांसद ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दोनों तरफ से गेम खेल रही है और जिधर पलड़ा भारी दिखता है उधर चली जाती है.  

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'राहुल गांधी मदारी का खेल खेल रहे हैं'

शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, "राहुल गांधी मदारी का खेल खेल रहे हैं. सिर्फ उछल कूद करने का काम कर रहे हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऊट पटांग बातें कर रहे हैं. इससे पहले ये लोग बोलते थे कि एनडीए संविधान के खिलाफ काम कर रही है, जबकि आप देख सकते हैं कि ये लोग खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रहे. बचपने जैसी हरकते हैं. हमारे मराठी में कहते हैं तीन पैसे का तमाशा कहते हैं, वही नौटंकी ये कर रहे हैं."

'सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई मोर्चा लेकर जाता है क्या?'

उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई मोर्चा लेकर जाता है क्या? CJI को इस तरह का निवेदन कोई देता है क्या? राहुल गांधी सिर्फ नौटंकी करने का काम कर रहे हैं." बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा मिलने से मना कर दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत पूरे विपक्ष ने ही दिल्ली चलो मार्च करते हुए  सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया था.

विपक्ष के मार्च में न आदित्य ठाकरे न ही उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं. इस सवाल पर म्हास्के ने कहा ने कहा, "वो दोनों तरफ से गेम खेल रहे हैं. कभी सीजेपी के साथ जा रहे हैं तो कभी राहुल गांधी के साथ. जिसका पलड़ा भारी है, उसके पास चले जाते हैं."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 13 Oct 2026 09:35 AM (IST)
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