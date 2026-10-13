'राहुल मदारी का खेल खेल रहे, उछल-कूद रहे', शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हस्के ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों को नौटंकी करार दिया है. नरेश म्हस्के का कहना है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च करने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं. साथ ही शिंदे गुट के सांसद ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दोनों तरफ से गेम खेल रही है और जिधर पलड़ा भारी दिखता है उधर चली जाती है.

VIDEO | Delhi: Shiv Sena MP Naresh Mhaske said, "Rahul Gandhi is playing the game of a street performer. He is just jumping around and talking absurdly to stay in the media headlines. Earlier, he used to say that the NDA government was working against the Constitution, but he himself is acting against the Constitution. Look at these childish actions. In Marathi, we call it 'teen paishacha tamasha': sheer drama! He is indulging in drama. Does anyone organise a march to the Supreme Court? Does anyone submit such a petition to the Chief Justice? Go and file a case, make an appearance, but Rahul Gandhi is only indulging in drama." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026

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'राहुल गांधी मदारी का खेल खेल रहे हैं'

शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, "राहुल गांधी मदारी का खेल खेल रहे हैं. सिर्फ उछल कूद करने का काम कर रहे हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऊट पटांग बातें कर रहे हैं. इससे पहले ये लोग बोलते थे कि एनडीए संविधान के खिलाफ काम कर रही है, जबकि आप देख सकते हैं कि ये लोग खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रहे. बचपने जैसी हरकते हैं. हमारे मराठी में कहते हैं तीन पैसे का तमाशा कहते हैं, वही नौटंकी ये कर रहे हैं."

'सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई मोर्चा लेकर जाता है क्या?'

उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई मोर्चा लेकर जाता है क्या? CJI को इस तरह का निवेदन कोई देता है क्या? राहुल गांधी सिर्फ नौटंकी करने का काम कर रहे हैं." बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा मिलने से मना कर दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत पूरे विपक्ष ने ही दिल्ली चलो मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया था.

विपक्ष के मार्च में न आदित्य ठाकरे न ही उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं. इस सवाल पर म्हास्के ने कहा ने कहा, "वो दोनों तरफ से गेम खेल रहे हैं. कभी सीजेपी के साथ जा रहे हैं तो कभी राहुल गांधी के साथ. जिसका पलड़ा भारी है, उसके पास चले जाते हैं."

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