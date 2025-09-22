शिवसेना नेता और पूर्व विधायक सदा सरवणकर ने हाल ही में एक विवादित बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक जहां राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपये लाते हैं, वहीं एक पूर्व विधायक होने के नाते वे 20 करोड़ रुपये लाते हैं.

इस बयान ने यह आरोप फिर से जगाया कि राज्य सरकार शासक दल के नेताओं को ही फंड देती है और विपक्षी नेताओं को वंचित करती है. सदा सरवणकर का यह बयान महिम सीट पर हारने के बाद भी उन्हें मिलने वाले विकास फंड से संबंधित माना जा रहा है.

क्या है सदा सरवणकर का पूरा बयान?

सदा सरवणकर ने कहा, "मैं हार गया लेकिन मेरी नेतृत्व टीम, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हैं, ने मेरा समर्थन किया. संचालित विधायक 2 करोड़ रुपये ला पाते हैं, लेकिन हारने के बावजूद मुझे 20 करोड़ रुपये मिले. मैं आज भी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहा हूं." महिम सीट पर सदा सरवणकर पिछले तीन कार्यकालों तक विधायक रहे थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना (UBT) के महेश सावंत से हार गए.

महेश सावंत की प्रतिक्रिया

महेश सावंत ने सदा सरवणकर पर आरोप लगाते हुए कहा, "सरवणकर इस निर्वाचन क्षेत्र में कलंक और खलनायक हैं. ठाकरे की शिवसेना ने उन्हें बनाया और उन्होंने पैसा लेकर पार्टी को खत्म करने की कोशिश की." टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सावंत ने दावा किया कि शिवसेना विभाजन के बाद पिछले 2.5 साल में सर्वांकर को 45 करोड़ से 60 करोड़ रुपये तक फंड मिले होंगे. उन्होंने कहा कि वे BMC और MHADA को RTI भेजकर पता करेंगे कि यह पैसा कहां गया और कितनी राशि सदा सरवणकर के पास गई.

विपक्षी नेताओं को विकास फंड नहीं

सावंत ने कहा कि शिवसेना (UBT) के विधायकों को सरकार से विकास फंड नहीं मिल रहा. "हम जनता द्वारा चुने गए हैं, और हमारा कर्तव्य है कि जनता के लिए काम करें." उन्होंने कहा कि कल जिले की योजना समिति की बैठक में वे संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे से पूछेंगे कि शासन दल और विपक्षी विधायकों के फंड में इतना अंतर क्यों है.

सावंत ने यह भी कहा कि जबकि वर्तमान विधायक को 5 करोड़ रुपये के क्षेत्र विकास फंड मिलते हैं, सदा सरवणकर को चार गुना राशि मिली. "विपक्ष और शासक दल के विधायकों को समान व्यवहार मिलना चाहिए."