चिराग पासवान के यूपी चुनाव लड़ने के फैसले पर शिवसेना का बयान, NDA में होगी पेरशानी?

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना नेता आनंद दुबे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान NDA का हिस्सा हैं और उनकी अपनी पार्टी है. ऐसे में उन्हें देश में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है. आनंद दुबे ने यह भी कहा कि NDA परिवार में पहले सभी दल मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बनने पर अलग-अलग चुनाव लड़ना भी सामान्य प्रक्रिया है.

मुंबई में आनंद दुबे से चिराग पासवान के यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा, "चिराग पासवान NDA का हिस्सा हैं, केंद्र का हिस्सा हैं और उनकी अपनी लोक जनशक्ति पार्टी है. मुझे लगता है कि वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं. हम भी लड़ सकते हैं और वो भी लड़ सकते हैं. हम NDA परिवार हैं."

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आनंद दुबे ने आगे कहा, "पहले हम कोशिश करते हैं कि हम साथ में लड़ें लेकिन अगर कुछ बात नहीं बनती है तो फिर हम लड़ (अलग-अलग) सकते हैं... यह बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है. चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और मतदान किसे करना है और किसे नहीं करना है, यह जनता का अधिकार है."

चिराग पासवान ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात

दरअसल, चिराग पासवान ने हाल ही में साफ किया है कि अगर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती है तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है. उन्होंने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है.

चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी गठबंधन में रहते हुए भी अपने राजनीतिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है. केंद्र और बिहार में NDA के साथ सरकार का हिस्सा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है.

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