मुंबई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी प्रवक्ता शायना एनसी ने गलती से शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर फाड़ दी. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में वीर सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणियों का विरोध करने और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बुलाई गई थी.

विरोध जताने के लिए शायना एनसी ने सोनिया गांधी की किताब के पन्नों की जगह बालासाहेब ठाकरे और मणिशंकर अय्यर की पुरानी फोटो उनके हाथ में आ गई और उन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया. हालांकि इस दौरान उनके पास मौजूद संजय निरुपम ने उन्हें टोका तो शायना को अपनी गलती का एहसास हुआ. मुंबई की मेयर ने वीडियो बनाया और पोस्ट किया जिसने कहा की हम बालासाहेब ठाकरे का अपमान नहीं सहेंगे. फोटो फाड़ने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ी तो उन्होंने फोटो फाड़ने को लेकर सफाई दी है.

शिवसेना नेता ने दी मामले पर सफाई

शायना ने फोटो को लेकर कहा, "मुझे दिखाओ कि मैंने हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की फोटो कहां फाड़ी है या उसका अपमान किया है. जानबूझकर किसी घटना को तोड़-मरोड़कर गलत कहानी बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो कोई भी मेरे खिलाफ बदनाम करने वाले दावे करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. और हां, जैसा कि मैंने कहा है, मैं मणिशंकर अय्यर की फोटो हजार बार फाड़ूंगी और यही बालासाहेब ने हमें सिखाया है."

पार्टी प्रवक्ता शायना एनसी ने उस फोटो को दिखाते हुए कहा कि यह फोटो देखिए और यही सच्चाई है. मणिशंकर अय्यर का जो फोटो है उसे हम एक बार नहीं हजार बार फाड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने देशभक्ति के खिलाफ जो गंदा काम किया है. वो हिंदू ह्रदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें चप्पल तक से मारा है.

उन्होंने आगे कहा, "सच्चाई यह है कि हमारे नेता एकनाथ शिंदे और बाला साहेब ठाकरे वीर सावरकर का जो आदर करते हैं वह आदर सम्मान कांग्रेस पार्टी कभी कर ही नहीं सकती और न कभी किया और करेगी भी नहीं. कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति चाहती है. साथ ही कांग्रेस इतिहास पर पर्दा डालना चाहती है. जो हम होने नहीं देंगे."

शायना ने आगे कहा कि सच्चाई यह है कि वीर सावरकर का जो बलिदान और त्याग इस देश के लिए रहा है. वो एक महापुरुष हैं. कांग्रेस बहुत सारे लोगों को गोदी में लेकर बैठी है. आप आपकी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए. हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे.

फोटो फाड़ने पर उद्धव गुट के सांसद ने दी प्रतिक्रिया

उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "अमित शाह की शिंदे सेना के लोग शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर फाड़ रहे हैं. क्योंकि ये सभी भाड़े के लोग हैं. अच्छा हुआ कि ये काले मुंह वाले और अपशकुनी लोग चले गए. न इनके पास कोई विचारधारा है, न नैतिकता. न इनका कोई एक नेता है और न ही किसी के प्रति निष्ठा है."

उन्होंने आगे कहा, "बालासाहेब का अपमान करने वाले इन सभी लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाए जाने चाहिए. मुझे उम्मीद है कि कम से कम मराठी व्यक्ति को मेरी इस भाषा पर कोई आपत्ति नहीं होगी."

शिवसेना (UBT) नेता और सांसद संजय राउत ने पोस्ट कर कहा, “इन लोगों को जहां भी देखो, इनकी पिटाई करो." वहीं उन्होंने एकनाथ शिंदे सवाल पूछा, "जब आप बालासाहेब की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या आपके मन में ऐसी ही औलाद की कल्पना होती है?"

कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने क्या कहा?

वहीं मामले पर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने कहा, "शिंदे की शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की नहीं, मोदी की शिवसेना है. शायना एनसी शिवसेना गुट की नेता ने बालासाहेब ठाकरे का फोटो फाड़ा. ये बीजेपी, संघ वालों की जहर मानसिकता है. वह बालासाहेब की फोटो फाड़ते हुए दिखाई दीं, यह निंदनीय कृत्य पूरे महाराष्ट्र के लिए असहनीय है."

सोनिया गांधी की किताब शिंदे गुट ने फाड़ी, वीर सावरकर के अपमान का लगाया आरोप

