मुंबई में मेयर पद पर सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले- 'BJP नबंर- 1 पार्टी...'

बीएमसी चुनाव के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि भाजपा नंबर एक पार्टी है. बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से शिवसेना कम समय में आगे बढ़कर एक मजबूत पार्टी बनी है.

एकनाथ शिंद ने कहा कि अब तक हुए चुनावों में हमारी पार्टी नंबर दो स्थान पर रही है. यह आने वाले चुनावों की भूमिका है. अब चुने गए नगरसेवकों को अपने-अपने प्रभाग की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए.

चुने हुए पार्षदों से क्या बोले एकनाथ शिंदे?

चुने हुए पार्षदों को नसीहत देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि कहीं भी कोई गलती या दाग न लगे, इसका ध्यान रखें, क्योंकि आपके व्यवहार और बोलचाल पर नागरिकों की नजर रहती है. इस दौरान उन्होंने कि इस चुनाव में 'लाडकी बहिन' योजना गेम चेंजर साबित हुई है. हमारे पास 29 में से 19 'लाडकी बहनें' हैं. जनता ने जो जनादेश दिया है, उसे हमने स्वीकार किया है, और जो कमियां रह गई हैं, उनका आत्ममंथन किया जाएगा.

'महायुति का होगा मेयर'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सोमवार (18 जनवरी) को मुझे भी सभी से मुलाकात करनी है, इसलिए यह बैठक यहां रखी गई है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा. आज हमने चुने हुए नगरसेवकों के साथ बैठक की है. मुंबई का विकास कैसे किया जाए इसके लिए हमने आज बात की है.

बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बीएमसी चुनाव में 29 सीटों पर जीत मिली है. इसके साथ ही पार्टी बीएमसी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है. अब मुंबई के मेयर को लेकर एकनाथ शिंदे 'किंगमेकर' की भूमिका में हैं. वहीं बीजेपी को 89 सीटें मिली है. दोनों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया गया है.