हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ये वीरता का सम्मान...', एकनाथ शिंदे ने निभाया वादा, पहलगाम में शहीद हुए आदिल हुसैन के परिजनों को सौंपा घर

'ये वीरता का सम्मान...', एकनाथ शिंदे ने निभाया वादा, पहलगाम में शहीद हुए आदिल हुसैन के परिजनों को सौंपा घर

Pahalgam Terror Attack: एकनाथ शिंदे ने कहा कि आदिल केवल एक परिवार का बेटा नहीं था, बल्कि देश के भविष्य को बचाने वाला सच्चा योद्धा था. शिवसेना की तरफ से परिवार को 5 लाख रुपये भी दिए.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Apr 2026 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने पहलगाम में शहीद हुए सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार से किया वादा निभा दिया है. दरअसल, पहलगाम की बरसी से पूर्व एकनाथ शिंदे ने आदिल के परिवार को आर्थिक सहायता और नया घर सौंप दिया. इस भावुक अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया.

इस दौरान डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा, "धर्म, भाषा और पंथ से ऊपर उठकर मानवता के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाला आदिल केवल एक युवक नहीं, बल्कि देश की अस्मिता का उज्ज्वल दीप है." उन्होंने आगे कहा, "एक मां का बेटा, एक परिवार का सहारा पल भर में छिन गया, लेकिन मानवता के लिए दिया गया यह बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा, यह इतिहास में दर्ज हो चुका है."

आदिल देश को बचाने वाला योद्धा था- शिंदे

एकनाथ शिंदे ने ये भी आगे कहा, "वह केवल एक परिवार का बेटा नहीं था, बल्कि देश के भविष्य को बचाने वाला सच्चा योद्धा था. शिवसेना केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि देशभक्ति की पहचान है.

आदिल ने मानवता के लिए दी जान- शिंदे

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को याद करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उस हृदयविदारक घटना में निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी. उस समय आदिल ने निडर होकर आतंकवादियों से बंदूक छीनने का प्रयास किया और पर्यटकों की जान बचाने के लिए संघर्ष किया. मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी.

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, "पहलगाम हमले को एक साल पूरा हो गया. मैं खुद उस समय पहलगाम गया था और स्थिति का जायजा लिया. श्रीनगर में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हमने पूरी ताकत से प्रयास किए और पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी."

शिवसेना ने 5 लाख रुपये और घर दिया

बता दें कि शिवसेना की ओर से आदिल के परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता और पक्का घर देने का वादा किया गया था. इस वादे को पूरा करते हुए बनाए गए नए घर का नाम 'आनंद नाथ भवन' रखा गया है, जो दिवंगत आनंद दिघे की स्मृति में रखा गया है.

आदिल का परिवार हुआ भावुक

वहीं इस अवसर पर आदिल के परिवार ने भावुक होकर कहा, "एकनाथ शिंदे ने अपना वादा निभाया. उन्होंने हमें आर्थिक मदद दी और घर भी बनवाया. यह घर हमारे लिए केवल आश्रय नहीं, बल्कि सम्मान और सहारा है." उनकी बहन और भाई ने नम आंखों से एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 21 Apr 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News Eknath Shinde JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
पालघर में पटाखा फैक्टरी में केमिकल मिलाने के दौरान विस्फोट, हादसे में 2 लोगों की मौत, चार जख्मी
पालघर में पटाखा फैक्टरी में केमिकल मिलाने के दौरान विस्फोट, हादसे में 2 लोगों की मौत, चार जख्मी
महाराष्ट्र
शरद पवार के हाथ में लगी चोट, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, अब कैसी है हालत?
शरद पवार के हाथ में लगी चोट, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, अब कैसी है हालत?
महाराष्ट्र
मुंबई: पुलिस अधिकारी की गुंडागर्दी! नाबालिग बच्चे को पीटा, मां का आरोप- शिकायत पर भी एक्शन नहीं
मुंबई: पुलिस अधिकारी की गुंडागर्दी! नाबालिग बच्चे को पीटा, मां का आरोप- शिकायत पर भी एक्शन नहीं
महाराष्ट्र
आबकारी नीति: अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर संजय राउत बोले, 'इस हद तक...'
आबकारी नीति: अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर संजय राउत बोले, 'इस हद तक...'
Advertisement

वीडियोज

Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
बिहार
नीतीश कुमार की राह पर निशांत! बिहार में कब से यात्रा पर निकलेंगे खुद बता दी तारीख
नीतीश कुमार की राह पर निशांत! बिहार में कब से यात्रा पर निकलेंगे खुद बता दी तारीख
आईपीएल 2026
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023 के बाद कितनी महिलाओं को मिला चांस? कांग्रेस से हाईएस्ट 33.3% फीमेल कैंडिडेट्स, बीजेपी कहां खड़ी
वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट के बाद कितनी महिलाओं को मिला चांस? टॉप पर कांग्रेस, बीजेपी कहां खड़ी
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
एग्रीकल्चर
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget