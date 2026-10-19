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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगोरेगांव में कल शिवसेना का दशहरा सम्मेलन, सूखाग्रस्त किसानों को समर्पित

गोरेगांव में कल शिवसेना का दशहरा सम्मेलन, सूखाग्रस्त किसानों को समर्पित

शिवसेना की सूखाग्रस्त क्षेत्रों के शिवसैनिकों और पदाधिकारियों से मुंबई न आने की अपील की है. साथ ही कहा है कि सूखाग्रस्त किसानों के घर जाकर मदद का तोरण बांधें.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 19 Oct 2026 10:33 PM (IST)
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राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए शिवसेना ने इस वर्ष का दशहरा सम्मेलन संकटग्रस्त किसानों को समर्पित किया है. गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में मंगलवार शाम 5 बजे आयोजित दशहरा सम्मेलन में मुंबई और आसपास के जिलों के शिवसैनिकों एवं पदाधिकारियों को उपस्थित रहने की अपील की गई है. 

वहीं, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के शिवसैनिकों और पदाधिकारियों से मुंबई आने के बजाय किसानों के घर जाकर उनकी मदद करने और उनके दरवाजे पर सहायता का तोरण बांधने का आह्वान पार्टी की ओर से किया गया है.

आखिरी चरण में सम्मेलन की तैयारियां

गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में दशहरा सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. सूखे के संकट को देखते हुए इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बजाय शिवसेना नेताओं के भाषणों से सीधे सम्मेलन की शुरुआत होगी.

इस सम्मेलन में शिवसेना के मुख्य नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं. सूखे के कारण संकट में फंसे किसान भाइयों के साथ शिवसेना मजबूती से खड़ी है.

एकनाथ शिंदे मदद के ट्रकों को करेंगे रवाना

किसान परिवारों को इस कठिन परिस्थिति से उबारने के लिए हरसंभव सहायता करने का संकल्प शिवसेना ने लिया है. इस सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में सूखाग्रस्त किसानों के परिवारों के लिए दिवाली का राशन लेकर जाने वाले ट्रकों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया जाएगा.

किसानों की सहायता के लिए उपमुख्यमंत्री शिंदे शिवसैनिकों को राज्यव्यापी कार्यक्रम भी देंगे. हर साल दशहरा सम्मेलन में शामिल होने के लिए राज्य के कोने-कोने से बड़ी संख्या में शिवसैनिक और पदाधिकारी मुंबई आते हैं. हालांकि, इस वर्ष सूखे की स्थिति को देखते हुए सूखाग्रस्त क्षेत्रों के शिवसैनिकों से मुंबई आने के बजाय संकटग्रस्त किसानों की मदद करने की अपील की गई है.

शिवसैनिक किसानों के घर जाकर उनके दरवाजे पर सहायता का तोरण बांधें, जबकि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के शिवसैनिक एवं पदाधिकारी दशहरा सम्मेलन में उपस्थित रहें, ऐसा आह्वान पार्टी की ओर से किया गया है.

सूखाग्रस्त किसान महिलाओं को दी जाएंगी सिलाई मशीनें

सूखाग्रस्त किसान परिवारों की महिलाओं को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिलाई मशीनों का वितरण किया जा रहा है. इसके साथ ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसान परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए भी शिवसेना की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी.

सूखाग्रस्त किसान परिवारों की मदद के लिए आगे आने की अपील के बाद शिवसेना के स्थानीय नगरसेवकों, पदाधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने पहल की है. इन सभी ने किसानों की सहायता के लिए आर्थिक मदद के चेक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपे हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 19 Oct 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Shiv Sena Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS Goregaon News MUMBAI NEWS
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