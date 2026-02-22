शिरडीः रमजान के पाक महीने में मौलाना पर चाकू से हमला, मुस्लिम समाज का फूटा गु्स्सा, जांच शुरू

महाराष्ट्र के शिरडी शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. श्रीरामनगर–कनकुरी रोड इलाके में रविवार रात करीब 8 बजे वॉकिंग के दौरान एक मौलाना पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

घायल मौलाना का नाम दानिश नफीस चौधरी है, जो देवबंद से एक महीने के लिए शिरडी आए थे. उन्हें श्रीरामनगर स्थित मस्जिद में रमज़ान के महीने में तरावीह नमाज़ अदा कराने के लिए नियुक्त किया गया था.

कैसे हुई वारदात?

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, नमाज़ में करीब 15 मिनट का समय शेष था, इसलिए वह पास के पूनम नगर स्थित श्रीगणेश कुंड क्षेत्र में टहल रहे थे. तभी बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवक वहां आए और उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमला करने के बाद तीनों मौके से फरार हो गए.

इलाके में जमा हुई भीड़, सौंपा ज्ञापन

घटना की खबर फैलते ही मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए और रमज़ान के दौरान हुई इस वारदात को लेकर नाराज़गी जताई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया.

घायल मौलाना को इलाज के लिए शिरडी के साईं बाबा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है.

पुलिस की तलाश जारी, अफवाहों से बचने की अपील

पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और रात से ही अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश साझा न करें. स्थानीय नागरिकों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.