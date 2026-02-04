बारामती: सुनेत्रा पवार के घर पहुंचे शरद पवार, डिप्टी CM बनने पर क्या बोले?

एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार बुधवार (04 फरवरी) को पुणे जिले के बारामती स्थित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के घर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए अपने भतीजे अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की. शरद पवार मंगलवार देर रात बारामती पहुंचे थे, उन्होंने शहर के सहयोग सोसाइटी का दौरा किया, जहां अजित पवार के अचानक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई थी.

अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे. शरद पवार की ओर से अपने भतीजे को पुष्पांजलि अर्पित करने के दौरान पवार परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे, जिनमें अजित पवार के पुत्र पार्थ और जय पवार के अलावा विधायक रोहित पवार भी शामिल थे.

शरद पवार की पार्थ और जय के साथ हुई बैठक

सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद शरद पवार ने खुशी जताई थी. इससे पहले दिन में, बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में शरद पवार (85) के साथ दिवंगत नेता अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार की एक बंद कमरे में बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली. बैठक के एजेंडे पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया.

शरद पवार के साथ पार्थ और जय की क्या हुई बात?

सूत्रों मुताबिक इस बैठक में चर्चा संभवतः एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय और आगामी जिला परिषद चुनावों पर केंद्रित थी. उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था. तीन दिन बाद 31 जनवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

शरद पवार ने NCP गुटों के विलय का किया था दावा

अजित पवार के निधन के बाद, शरद पवार और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने दावा किया था कि विलय को लेकर बातचीत अंतिम चरणों में थी और दिवंगत उपमुख्यमंत्री ने एनसीपी गुटों के विलय की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी. हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी किसी बात का खंडन किया था. उन्होंने कहा था कि अगर विलय को लेकर वास्तव में बातचीत चल रही होती, तो अजित पवार ने उन्हें इसकी जानकारी दी होती.