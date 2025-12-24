हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'गठबंधन तब तक नहीं होगा जब तक...'

अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'गठबंधन तब तक नहीं होगा जब तक...'

Pune Municipal Corporation Election: सुप्रिया सुले ने पुणे महानगर पालिका चुनाव में शरद पवार की पार्टी और अजित पवार गुट के साथ गठबंधन को लेकर बात की. इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Dec 2025 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बुधवार (24 दिसंबर) पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए अजित पवार की पार्टी के सामने शर्तें रख दी हैं. उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी कार्यकर्ताओं की सभी शंकाएं और आशंकाएं दूर नहीं हो जातीं तब तक उनकी पार्टी अजित पवार की पार्टी के साथ पुणे महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी. पुणे में पत्रकारों से बातचीत में सुले ने कहा कि वे एनसीपी के संपर्क में हैं. अगर दोनों समूह हाथ मिलाने का फैसला करते हैं तो संभावित परिणामों पर भी विचार किया जाएगा.

इस दिन होंगे पुणे महानगर पालिका चुनाव

पुणे में 15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका चुनावों में अजित पवार की एनसीपी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर पार्टी के नगर इकाई अध्यक्ष प्रशांत जगताप के असंतोष के बारे में पूछे जाने पर सुले ने कहा कि उन्होंने (सुले) जगताप से विस्तार से बात की और उनकी आशंकाओं को समझा.

सुले ने कहा कि उन्होंने जगताप को आश्वासन दिया कि एनसीपी के साथ गठबंधन होने पर किसी भी विचारधारा या पार्टी नीति से समझौता नहीं किया जाएगा. सुले ने कहा, ‘‘जगताप की चिंताएं जायज थीं. उनके सवाल बिल्कुल जायज हैं.’’

सुप्रिया सुले ने किया कांग्रेस से बाहर होने का जिक्र

पिछले राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सुले ने याद दिलाया कि एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार को सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के बाद कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद एनसीपी का गठन हुआ.

उन्होंने कहा, ‘‘बाद में सोनिया गांधी ने पवार से मुलाकात की और उन्हें संप्रग सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया.’’ सुले ने कहा, ‘‘ राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. एनसीपी के साथ गठबंधन करने पर किसी भी विचारधारा या पार्टी की नीति से समझौता नहीं किया जाएगा. मैंने ये सभी आश्वासन दे दिए हैं. बातों में कोई अस्पष्टता नहीं है.’’

Published at : 24 Dec 2025 04:52 PM (IST)
