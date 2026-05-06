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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रतमिलनाडु में कांग्रेस ने DMK को दिया धोखा? शरद पवार गुट की दो टूक, 'किसी के साथ कोई...'

तमिलनाडु में कांग्रेस ने DMK को दिया धोखा? शरद पवार गुट की दो टूक, 'किसी के साथ कोई...'

Tamil Nadu Election Result 2026: शरद पवार गुट के नेता महेश तापसे ने कहा कि बीजेपी ने 2014 से लेकर अब तक जिस प्रकार की राजनीति पूरे देश में की है, वो किसी को पसंद नहीं है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 06 May 2026 09:08 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने एमके स्टालिन की पार्टी DMK के साथ लड़ा. लेकिन अब नतीजों के बाद बदलती हुई तस्वीर में कांग्रेस पार्टी ने तमिल फिल्मों के मेगास्टार विजय की TVK को समर्थन देने का मन बना लिया है. ऐसे में कांग्रेस पर DMK को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं. इस पर शरद पवार की पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

महेश तापसे ने कहा, "देखिए, इसमें किसी भी तरह से किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ है. मुझे नहीं लगता कि इसे धोखाधड़ी कहा जाना चाहिए. सरकार बनाने के लिए चुनी गई पार्टी ही ऐसे फैसले लेती है. उन्होंने कांग्रेस हाई कमांड से जरूर बात की होगी. कांग्रेस का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना.''

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बीजेपी की राजनीति किसी को पसंद नहीं- महेश तापसे

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "बीजेपी ने 2014 से लेकर अब तक जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र और पूरे देश में की है, वो किसी को पसंद नहीं है. इसलिए अगर कोई मदद मांग रहा है, और एक सेक्युलर फ्रंट बनाया जा सकता है तो उसके ऊपर बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का विश्वासघात शामिल है."

जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा किया पेश

बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने बुधवार (06 मई) को औपचारिक रूप से राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. उनकी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. टीवीके ने 108 सीटें जीतकर शानदार इलेक्शन डेब्यू किया है. हालांकि, पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों से कुछ कम रह गई.

इससे पहले तमिलनाडु में चुनाव परिणाम के बाद, विजय ने नए चुने गए विधायक और पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत की. इसके बाद, टीवीके के विधायकों ने मंगलवार (05 मई) को एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना था.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 06 May 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Congress Maharashtra News BJP Sharad Pawar TVK Tamil Nadu Election Result 2026
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