तमिलनाडु में कांग्रेस ने DMK को दिया धोखा? शरद पवार गुट की दो टूक, 'किसी के साथ कोई...'

तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने एमके स्टालिन की पार्टी DMK के साथ लड़ा. लेकिन अब नतीजों के बाद बदलती हुई तस्वीर में कांग्रेस पार्टी ने तमिल फिल्मों के मेगास्टार विजय की TVK को समर्थन देने का मन बना लिया है. ऐसे में कांग्रेस पर DMK को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं. इस पर शरद पवार की पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

महेश तापसे ने कहा, "देखिए, इसमें किसी भी तरह से किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ है. मुझे नहीं लगता कि इसे धोखाधड़ी कहा जाना चाहिए. सरकार बनाने के लिए चुनी गई पार्टी ही ऐसे फैसले लेती है. उन्होंने कांग्रेस हाई कमांड से जरूर बात की होगी. कांग्रेस का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना.''

Mumbai, Maharashtra: On the allegation of Congress betraying DMK to support Vijay’s party in Tamil Nadu, NCP-SCP leader and spokesperson Mahesh Tapase says, "See, there is no deceit in any form. I don’t think it should be called deceit. The party elected to form the government is… pic.twitter.com/fpzaJSaFZo — IANS (@ians_india) May 6, 2026

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बीजेपी की राजनीति किसी को पसंद नहीं- महेश तापसे

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "बीजेपी ने 2014 से लेकर अब तक जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र और पूरे देश में की है, वो किसी को पसंद नहीं है. इसलिए अगर कोई मदद मांग रहा है, और एक सेक्युलर फ्रंट बनाया जा सकता है तो उसके ऊपर बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का विश्वासघात शामिल है."

जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा किया पेश

बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने बुधवार (06 मई) को औपचारिक रूप से राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. उनकी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. टीवीके ने 108 सीटें जीतकर शानदार इलेक्शन डेब्यू किया है. हालांकि, पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों से कुछ कम रह गई.

इससे पहले तमिलनाडु में चुनाव परिणाम के बाद, विजय ने नए चुने गए विधायक और पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत की. इसके बाद, टीवीके के विधायकों ने मंगलवार (05 मई) को एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना था.

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