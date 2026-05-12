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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'बेचैनी का माहौल पैदा हो गया...' PM मोदी की अपील पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया

'बेचैनी का माहौल पैदा हो गया...' PM मोदी की अपील पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया

Sharad Pawar on PM Modi: शरद पवार ने मोदी सरकार को सलाह दी है कि गंभीर परिस्थितियों के बीच देश के विशेषज्ञों से सलाह लें, सर्वदलीय बैठक करें और फैसले में सभी दलों के नेताओं को शामिल करें.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 May 2026 11:34 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारतीयों से अपील की है कि एक साल तक सोना न खरीदें और पेट्रोल-डीजल, खाने के तेल में जितनी हो सके कटौती करें. इसको लेकर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि इन घोषणाओं का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है.

शरद पवार ने एक्स पोस्ट कर पीएम मोदी की स्पीच पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, "मध्य पूर्व में व्याप्त अस्थिरता और युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर, दो दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ घोषणाएं कीं. इन घोषणाओं की अचानक प्रकृति ने आम नागरिकों, उद्योग जगत और निवेशकों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है."

यह भी पढ़ें: NCP कार्यकारिणी की लिस्ट से प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल का नाम गायब! अब सुनेत्रा पवार ने दी सफाई

शरद पवार ने दी सर्वदलीय बैठक बुलाने की सलाह

शरद पवार ने सुझाव दिया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए. राष्ट्रीय हित के मामलों पर फैसला लेने की प्रक्रिया में सभी दलों के नेताओं को शामिल करना देश के कल्याण के लिए बेहद जरूरी है.

देश के विशेषज्ञों से बात करे मोदी सरकार- शरद पवार

एनसीपी-एसपी प्रमुख ने आगे कहा कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार को अधिक संवेदनशीलता और व्यापक परामर्श को प्राथमिकता देनी चाहिए. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री को देश के प्रतिष्ठित आर्थिक विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और संबंधित विशेषज्ञों के साथ तत्काल बैठक बुलाकर स्थिति की गहन समीक्षा करनी चाहिए. भविष्य की नीतियों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए.

शरद पवार ने दो टूक कहा है कि गंभीर परिस्थितियों में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जनता के बीच विश्वास और स्थिरता बनाए. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 12 May 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Sharad Pawar MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI NCP SP
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