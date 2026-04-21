बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार को शरद पवार वोट करेंगे या नहीं? जारी किया अपना संदेश
Baramati Bypoll 2026: शरद पवार ने कहा कि उपचुनाव के लिए बारामती आकर मतदान करने का मैंने निश्चय किया था. दुर्भाग्यवश मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.
बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार (21 अप्रैल) को प्रचार का शोर थम गया. इस बीच एनसीपी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार अस्पताल में भर्ती हैं और वो इस उप चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. उन्होंने खुद इसे लेकर संदेश जारी करते हुए बताया है कि डॉक्टरों ने आराम करने के लिए कहा है और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है इसलिए इस अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बारामती की जनता से आग्रह किया है कि वो सुनेत्रा पवार के पक्ष में मतदान कर अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करें.
शरद पवार ने कहा, ''मैंने 1967 में लड़ी गई अपनी पहली चुनाव से लेकर बारामती विधानसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का लगातार उपयोग किया है. अब वर्ष 2026 में बारामती विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र के एक प्रिय और लोकप्रिय नेता स्वर्गीय अजित पवार के दुर्भाग्यपूर्ण और आकस्मिक निधन की शोकपूर्ण पृष्ठभूमि में यह उपचुनाव हो रहा है.''
मजबूरी में मताधिकार से वंचित होना पड़ रहा- शरद पवार
उन्होंने आगे कहा, ''इस उपचुनाव के लिए बारामती आकर अब तक की परंपरा के अनुसार मतदान करने का मैंने निश्चय किया था. दुर्भाग्यवश मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है. डॉक्टरों ने इलाज और अनिवार्य विश्राम के चलते मुझे मुंबई से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी है. इसलिए अत्यंत मजबूरी में मुझे अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित रहना पड़ रहा है. यह बात मैं अत्यंत व्यथित और दुखी मन से कहना चाहता हूँ. मुझ पर अथक प्रेम और विश्वास रखने वाले बारामती के नागरिक, मतदाता और कार्यकर्ता मुझे समझेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है.''
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सुनेत्रा पवार के लिए लोगों से वोट की अपील
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा, ''हमारे दल (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी –शरदचंद्र पवार) ने इस उपचुनाव में सुनेत्रा अजित पवार को समर्थन दिया है. यह स्वर्गीय अजित पवार को हमारी पार्टी की ओर से एक प्रकार की श्रद्धांजलि ही है. मेरा बारामती के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वे सुनेत्रा अजित पवार को मतदान कर स्वर्गीय अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करें. बारामती के मतदाताओं ने मुझ पर लंबे समय से विश्वास रखा है. मुझे भरोसा है कि वे इस अपील का सकारात्मक उत्तर देंगे.''
मतदान के लिए मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है- पवार
उन्होंने आगे बताया, ''मतदान के लिए स्वयं उपस्थित न हो पाने की स्थिति में मैंने चुनाव आयोग के विभिन्न विकल्पों की भी जांच और जानकारी ली, लेकिन राज्य के चुनाव अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. अंततः अत्यंत व्यथित और भारी मन से मुझे मतदान से दूर रहने का निर्णय लेना पड़ा. एक बार फिर मैं बारामती के मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे इस उपचुनाव में सुनेत्रा अजित पवार को मतदान करें.''
23 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग
23 अप्रैल को बारामती में उपचुनाव के लिए वोटिंग है. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. यहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था. शरद पवार ने उम्मीदवार वापस लेने की अपील की थी. सुनेत्रा पवार सहित कुल 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. शरद पवार की पार्टी ने कोई उम्मीदवार बारामती उपचुनाव में नहीं दिया. बता दें कि 28 जनवरी 2026 को विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था, जिसके बाद बारामती में उपचुनाव हो रहे हैं.
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