महाराष्ट्र के सातारा जिले से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. लोणंद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए नवी मुंबई में तैनात एक पुलिस हवलदार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यह हत्या अवैध संबंधों और आपसी रंजिश का नतीजा है.

गिरफ्तार मुख्य आरोपी बंडू बापू भिसे (49) नवी मुंबई के रबाले एमआईडीसी थाने में तैनात है. उसके साथ विजय पोपटराव पवार (36), किरण विकास गायकवाड (27) और श्रीनिवास ज्ञानेश्वर लोणे (25) को भी पकड़ा गया है. मृतक की पहचान सोमनाथ बोबडे के रूप में हुई है, जो नवी मुंबई के पनवेल स्थित कळंबोली का रहने वाला था.

एक ही महिला से संबंध बनी विवाद की जड़

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी हवलदार और मृतक, दोनों के एक ही महिला के साथ संबंध थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. बताया जा रहा है कि बंडू भिसे के मन में सोमनाथ को लेकर गहरी रंजिश बैठ गई थी और उसने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली.

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर सोमनाथ की हत्या की साजिश रची. मौके पर पहले उसका गला घोंटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पेट्रोल डालकर जलाया, फिर कुएं में फेंका शव

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की. वे शव को कार में डालकर कळंबोली से सातारा जिले के सुखेड (लोणंद) इलाके में ले आए. वहां एक सुनसान जगह पर स्थित कुएं के पास शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई.

जब शव अधजला हो गया तो उसे कुएं में धकेल दिया गया. आरोपियों को लगा कि इस तरह न तो पहचान हो पाएगी और न ही पुलिस तक मामला पहुंचेगा.

पुलिस की मुस्तैदी से खुला राज

लोणंद पुलिस ने जांच के दौरान एक-एक कड़ी जोड़ते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनमें से दो आरोपी रिक्शा चालक बताए जा रहे हैं, जो पुणे और जालना के रहने वाले हैं.

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने का काम जारी है. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.