सातारा MD ड्रग्स फैक्ट्री केस में जेल पुलिसकर्मी गिरफ्तार, एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग तेज

महाराष्ट्र में मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने सातारा MD ड्रग्स फैक्ट्री मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सोलापुर जेल में तैनात जेल पुलिसकर्मी बालू चव्हाण को गिरफ्तार किया है. बालू चव्हाण पर आरोप है कि उसने जेल में बंद मुख्य आरोपी फैयाज शेख को ड्रग्स का धंधा चलाने में मदद की. सूत्रों के मुताबिक, सातारा ड्रग्स फैक्ट्री का मुख्य आरोपी फैयाज शेख पिछले डेढ़ साल से सोलापुर जेल में बंद है.

आरोप है कि जेल में रहते हुए भी वह अपने ड्रग्स सिंडिकेट को संचालित कर रहा था. एक अधिकारी ने बताया कि बालू चव्हाण अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए फैयाज को देता था, जिसके जरिए वह जेल से ही पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था. बालू चव्हाण जेल में बंद ड्रग्स धंधा चलाने वाले आरोपी की मदद कर रहा था जिसके एवज में वो उससे मोटी रकम में ले रहा था. सूत्रों ने बताया को उसी की मदद से फ़ैयाज़ ने सातारा में ड्रग्स का धंधा शुरू किया था.

जावली तालुका में शुरू की गयी ड्रग्स फैक्ट्री

जांच में सामने आया है कि 9 दिसंबर 2025 को सातारा जिले के जावली तालुका के सावरी गांव के एक खेत में MD ड्रग्स की फैक्ट्री शुरू की गई थी. समय रहते 13 दिसंबर 2025 को मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने छापा मारकर फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया. इस कार्रवाई में करीब 115 करोड़ रुपये मूल्य का MD ड्रग्स और संबंधित सामग्री जब्त की गई.

बताया जाता है कि इस फैक्ट्री का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मुलुंड इलाके में MD ड्रग्स बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर सातारा में छापेमारी की गई.

पुलिस बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी

इस मामले में गिरफ्तार बालू चव्हाण को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 21 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है. सूत्रों ने बताया कि इस ड्रग्स के केस के किंगपिन फ़ैयाज़ शेख का लड़का फहाद दुबई में छिपा बैठा है जिसे भी इस मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया है और इस मामले में वांटेड बताया है. फहाद दुबई में बैठकर ड्रग्स कस व्यापार का क्लर्डिनेशन करता था और पैसों, ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जिगह भिजवाता था.

एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग उठी

आपको बता दें कि इसी मामले में शिवसेना (UBT) नेता सुषमा अंधारे ने सरकार पर निशाना लगाया है और आरोप किया कि यह होटल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश शिंदे का है. इस मामले को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की उपनेता अंधारे ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफा देने की मांग की. सुषमा अंधारे ने यह भी आरोप लगाया कि सातारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी ने इस मामले में जानकारी दबाने का काम किया.