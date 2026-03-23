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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसतारा विवाद में शिंदे गुट के मंत्री शंभूराज देसाई का बड़ा आरोप, बोले- 'सादे कपड़ों में 10-10 पुलिसकर्मी मुझे...'

सतारा विवाद में शिंदे गुट के मंत्री शंभूराज देसाई का बड़ा आरोप, बोले- 'सादे कपड़ों में 10-10 पुलिसकर्मी मुझे...'

Satara News: सातारा में चुनाव के दौरान पुलिस और शिवसेना के बीच विवाद हुआ, जहां शंभुराज देसाई ने पुलिस पर धक्का-मुक्की की और सदस्यों को जबरन हिरासत में लेने का आरोप लगाया. ये मामला विधानसभा में भी उठा.

By : वैभव परब | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 23 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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महाराष्ट्र स्थित सातारा जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शिवसेना और पुलिस के बीच हुए अभूतपूर्व विवाद की पृष्ठभूमि में शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने सातारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए है. उन्होंने कहा कि उस दिन हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के जो सदस्य थे, उनके बेटे पर पुलिस ने दबाव डालकर अपने पिता के अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज करवाई है. अपहरण का आरोप शिवसेना के दो सदस्यों पर लगाया गया, जबकि वे सभी मतदान के दिन हमारे साथ ही मौजूद थे.

उन्होंने आगे कहा कि मतदान कक्ष के पास ही सातारा पुलिस ने जबरदस्ती हमारे दो सदस्यों को अपहरण के आरोप में हिरासत में ले लिया. उस समय पुलिस ने मेरे साथ धक्का-मुक्की की. दस-दस पुलिसकर्मी मुझे खींच रहे थे, कोई कमर से, कोई हाथ से, कोई पैर से पकड़ रहा था. इस झड़प में मुझे चोट लगी. पुलिस उस दिन पूरी तरह गुंडों की तरह व्यवहार कर रही थी.

होटल में बैठक के दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की- शंभूराज देसाई

देसाई ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस को अपहरण के आरोप में कार्रवाई करनी ही थी, तो होटल में बैठक के दौरान क्यों नहीं की? वहां शिवसेना और NCP के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे. लेकिन जैसे ही हम मतदान कक्ष से 5–10 मीटर दूर पहुंचे, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस ने हमें घेर लिया.

पुलिस पर धक्का-मुक्की का आरोप 

उन्होंने बताया कि उस समय मंत्री मकरंद पाटील, शशिकांत शिंदे और सांसद नितिन पाटील भी वहां मौजूद थे. पुलिस की धक्का-मुक्की में मकरंद पाटील को भी चोट लगी और नितिन पाटील जमीन पर गिर पड़े. उन्होंने कहा कि हम 302 जैसे गंभीर मामलों के आरोपियों को भी मतदान के लिए लाते हैं, लेकिन यहां मतदान के लिए आए सदस्यों को पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया.

देसाई ने कहा कि आज शिवसेना की बैठक में वह यह पूरा मामला रखेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के टिकट पर चुनी गई महेश शिंदे की पत्नी के मामले का जिक्र करते हुए, व्हिप का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि जब वे सातारा जाएंगे, तो वहां जनता का आक्रोश देखने को मिल सकता है.

विधानसभा में उठा ये मुद्दा

सातारा जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में हुए हंगामे का असर विधानसभा में भी देखने को मिला. इस चुनाव के दौरान बड़ा विवाद सामने आया था. पालकमंत्री शंभूराज देसाई और कैबिनेट मंत्री मकरंद पाटिल को अपने सदस्यों को सभागृह तक लाने के लिए पुलिस और प्रशासन से संघर्ष करना पड़ा. इस धक्का-मुक्की में शंभूराज देसाई घायल हो गए, जबकि मकरंद पाटील को 20–25 पुलिसकर्मियों ने घेर लिया.

इस पृष्ठभूमि में आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनवाया. इस अभूतपूर्व घटना को गंभीरता से लेते हुए विधानपरिषद की उपसभापति नीलम गोऱ्हे ने सातारा के पुलिस अधीक्षक के निलंबन के आदेश दिए. हालांकि मंत्री जयकुमार गोरे ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया.

इस घटना की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी. इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ एक वाक्य में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “जो तथ्य सामने आए हैं, उनकी जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई होगी,” और इसी के साथ विवाद को शांत करने की कोशिश की.

एकनाथ शिंदे ने क्या कहा?

एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मामले की जानकारी शंभूराज देसाई और अर्जुन खोतकर ने दी और वे खुद इसके साक्षी हैं. उन्होंने बताया कि 5–10 साल पुराने मामले में अचानक कार्रवाई की गई. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फोन कर कहा था कि मतदान के बाद कार्रवाई करें, क्योंकि किसी को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता, यह लोकतंत्र की हत्या होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक को भी फोन किया और तुषार दोषी से बात कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की. लेकिन इसके बावजूद मंत्रियों के साथ भी आरोपी जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें जबरन ले जाया गया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिली.

देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री द्वारा बताए गए तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई होगी. इस एक बयान के साथ उन्होंने मामले को शांत करने की कोशिश की.

बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और शंभूराज देसाई के बीच सदन में चर्चा भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नाराज दिखे. इस दौरान राष्ट्रवादी के मंत्री मकरंद पाटील भी मौजूद थे. शिवसेना और राष्ट्रवादी द्वारा विधानमंडल की सीढ़ियों पर किए गए आंदोलन से भी मुख्यमंत्री नाराज बताए जा रहे हैं.

सातारा में क्या हुआ?

जिला परिषद में शिवसेना-राष्ट्रवादी गठबंधन को 65 में से 35 सीटें मिलीं और बहुमत हासिल हुआ. भाजपा 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. बहुमत के लिए 33 सदस्यों का समर्थन जरूरी था. अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने 6 सदस्यों को अपने पक्ष में कर जीत हासिल की. भाजपा ने शिवसेना के 2 और राष्ट्रवादी के 3 सदस्यों को अपने साथ लिया. एक निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन भाजपा को मिला. शिवसेना का आरोप है कि 2 सदस्यों को पुलिस ने मतदान से रोका.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 23 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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Shambhuraj Desai MAHARASHTRA NEWS
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