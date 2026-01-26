'शिंदे नवी मुंबई की पहाड़ियां या रेत नहीं', BJP के मंत्री गणेश नाइक के बयान पर भड़की शिवसेना

बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक की ओर से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर निशाना बनाकर की गई टिप्प्णी—‘‘हम उनका अस्तित्व खत्म कर सकते हैं’’ के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. शिवसेना के मंत्रियों ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ‘उचित जवाब’ देने की चेतावनी दी. शिवसेना नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे नवी मुंबई की पहाड़ियां या रेत नहीं हैं जिन्हें खत्म किया जा सके.

नाइक ने रविवार को यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भाजपा अनुमति देती है, तो ‘‘हम उनका अस्तित्व खत्म कर सकते हैं.’’ यह उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी शिंदे की ओर एक अप्रत्यक्ष इशारा था. इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, शिवसेना नेता और राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि भाजपा आज सत्ता में सिर्फ इसलिए है, क्योंकि शिंदे ने 2022 में अविभाजित शिवसेना के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था.

हमारी कुर्बानियों की बदौलत ही बीजेपी सत्ता में है-शिरसाट

शिरसाट ने छत्रपति संभाजीनगर में नाइक को निशाना बनाते हुए कहा, ‘‘कौन शिंदे को खत्म करने की बात कर रहा है? वह (शिंदे) नवी मुंबई की पहाड़ियां या रेत नहीं हैं, जिन्हें खत्म किया जा सके. हम वो हैं, जो साहस के साथ खड़े हैं. शिंदे को कम नहीं आंका जा सकता.’’ उन्होंने कहा, “हमारी कुर्बानियों की बदौलत ही आज भाजपा सत्ता में है. हम इसे सहन नहीं करेंगे कि एक तरफ हमें महायुति धर्म का पालन करने को कहा जाए, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता ऐसे बयान दें. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मैं इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा.’’

हम चुनौती को स्वीकार करते हैं- संजय शिरसाट

मंत्री ने नाइक का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अगर वह इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्हें देवेंद्र फडणवीस से बात करनी चाहिए.’’ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘अगर आप हमें चुनौती देते हैं, तो हम इसे स्वीकार करेंगे.’’ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसपी) शामिल हैं.

शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने क्या कहा?

शिवसेना नेता एवं पर्यटन मंत्री शिंदे के करीबी विश्वासपात्र - शंभूराज देसाई ने सतारा में कहा, ‘‘अगर हमारी पार्टी अनुमति देती है, तो हमारा रुख वही रहेगा. जब उनकी पार्टी कोई रुख अपनाएगी, तो हम भी उचित जवाब देंगे.’’ परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने भी कहा कि शिंदे, नाइक की टिप्पणियों का जवाब देने में सक्षम हैं.

गणेश नाइक और शिंदे पुराने प्रतिद्वंद्वी!

अविभाजित ठाणे जिले के पूर्व संरक्षक मंत्री नाइक और शिंदे पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं. नवी मुंबई लंबे समय से नाइक का गढ़ रहा है और ढाई दशकों से अधिक समय तक नगर निकाय पर उनका नियंत्रण रहा. नाइक वर्तमान में पालघर जिले के संरक्षक मंत्री हैं और इस जिले को ठाणे से अलग करके बनाया गया है - यह क्षेत्र शिंदे का राजनीतिक गढ़ बना हुआ है. हाल ही में सीट बंटवारे की बातचीत विफल होने के बाद शिवसेना और बीजेपी ने नवी मुंबई महानगर पालिका (एनएमएमसी) के चुनाव अलग-अलग लड़े.