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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत ने तुकाराम को लिखा पत्र, अधिकारियों पर लगाए वसूली के आरोप

संजय राउत ने तुकाराम को लिखा पत्र, अधिकारियों पर लगाए वसूली के आरोप

संजय राउत ने अपने पत्र में तुकाराम मुंढ़े के एक्शन को सराहा लेकिन यह भी आरोप लगाया है कि मुंबई, ठाणे और दूसरे ज़िलों में विभाग के अधिकारी उनका डर दिखाकर वसूली कर रहे हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Sep 2026 01:54 PM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है जो होटल, रेस्तरां और क्विक-कॉमर्स व्यवसायों को लाइसेंस निलंबित करने की धमकी देकर उनसे मोटा पैसा वसूल रहे हैं.

तीन पेज में लिखे इस पत्र में संजय राउत ने  मिलावटी खाने और साफ-सफाई न रखने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ लिए गए एक्शन को तो सराहा है, लेकिन ये भी आरोप भी लगाया है कि विभाग के ही कुछ अधिकारी कारोबारियों को लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं.

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राउत ने क्या आरोप लगाए?

राउत ने पत्र में आरोप लगाया है कि FDA के पदनिर्देशित अधिकारी (DO), सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) खुलेआम होटल, रेस्तरां और क्विक-कॉमर्स व्यवसायों को लाइसेंस निलंबित करने की धमकी देकर बड़े पैमाने पर वसूली कर रहे हैं. होटल व्यवसायियों को धमकाकर और ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने का ये कारोबार पहले की तुलना में बढ़ गया है. 

उन्होंने पत्र में आगे लिखा, 'ऐसा कहा जाता है कि मुंढ़े के FDA कमिश्नर बनने से पहले क्लोजिंग नोटिस की दर 10-12 हजार रुपये थी, लेकिन अब मुंढ़े का डर दिखाकर यही दर 75 हजार से 2 लाख रुपये तक पहुंच गई है.' उन्होंने लिखा कि इस दोहरी मार के कारण व्यवसायी परेशान हैं.

'बांद्रा मुख्यालय और ठाणे कार्यालय बना वसूली का अड्डा'

राउत ने बताया कि FDA का बांद्रा मुख्यालय और ठाणे कार्यालय की तीसरी मंजिल कथित तौर पर वसूली का मुख्य अड्डा बन गया है. यहां के अधिकारी खुलेआम वसूली कर रहे हैं. राउत ने बताया कि नागपुर, पुणे, सोलापुर, वर्धा और छत्रपति संभाजीनगर से कथित वसूली की और बढ़े हुए क्लोजिंग नोटिस की शिकायतें लेकर कई आम व्यवसायी उनसे मिले हैं. राउत ने अपने पत्र में FDA कानून पर प्रकाश डाला और बताया कि उसका प्रोसेस लागू नहीं किया जा रहा है, सीधे लाइसेंस सस्पेंड करने का डर दिखाकर वसूली की जा रही है. राउत ने पत्र में ठाणे की एक क्विक कॉमर्स कंपनी का उल्लेख करते हुए आगे दावा किया कि अपना लाइसेंस वापस पाने के लिए उस कंपनी को 17-18 लाख देने पड़े.

राउत ने की सख्त एक्शन की मांग

अधिकारियों द्वारा कथित वसूली का मुद्दा उठाते हुए राउत ने अपने पत्र में 5 एक्शन मांगें की हैं. उन्होंने सबसे पहले FDA प्रमुख तुकाराम मुंढ़े से बांद्रा, ठाणे और अन्य विभागों में 'क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड' से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है. दूसरी मांग, ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर होने वाली छापेमारी का सत्यापन अनिवार्य किया जाए और फर्जी शिकायतों के खिलाफ एक्शन लिया जाए.

तीसरी मांग में कानून के मुताबिक 'नोटिस-हियरिंग-सस्पेंशन' प्रोसेस को बायपास करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए कहा. चौथी मांग में ठाणे DO की कपल और 17-18 लाख के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. पांचवी मांग में हर लाइसेंस निलंबन और बहाली के लिए कारण, तारीख और सुनवाई का संक्षिप्त विवरण पब्लिक करें.

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Published at : 28 Sep 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT MUMBAI NEWS Tukaram Mundhe
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