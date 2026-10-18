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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हम सत्ता परिवर्तन...', रिजीम चेंज को लेकर BJP सरकार पर संजय राउत की दो टूक

'हम सत्ता परिवर्तन...', रिजीम चेंज को लेकर BJP सरकार पर संजय राउत की दो टूक

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर चुनावों में घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए सत्ता परिवर्तन की मांग की और 6 महीने में देशभर में बदलाव का दावा किया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 18 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करना कोई अपराध नहीं है. राउत ने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने और चुनावों में घोटाले होने के आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि अगले 6 महीनों के भीतर महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे.

सत्ता परिवर्तन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है. इसी बीच संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में तानाशाही सरकार चल रही है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए.

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संजय राउत ने कहा, “क्या लोकतंत्र में रिजीम चेंज की मांग करना कोई अपराध है? यहां एक तानाशाही सरकार चल रही है और वह भी अवैध तरीकों से. मुख्य चुनाव आयुक्त ‘माफिया’ ज्ञानेश कुमार की मदद से यह सब किया जा रहा है, जो बीजेपी के एजेंट हैं. चुनावों में घोटाले किए गए हैं.”

'लोकतंत्र को बचाने के लिए बदलाव जरूरी'

संजय राउत ने कहा कि मौजूदा सरकार को हटाकर सत्ता में बदलाव लाना राष्ट्रीय हित का मामला है. उनके मुताबिक, लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है. उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के एक साथ आने की बात भी कही.

राउत ने कहा, "अगर हम इस सरकार को हटाकर सत्ता में बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह राष्ट्रीय हित का मामला है. लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है. चाहे प्रशांत भूषण हों, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे या ममता बनर्जी, हम सभी एक आवाज में अपनी बात रखेंगे. हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं. हम अगले छह महीनों के भीतर महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में यह बदलाव लाकर दिखाएंगे.”

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संजय राउत के इस बयान से सत्ता परिवर्तन को लेकर सियासी बहस और तेज होने के संकेत हैं. उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर आवाज उठाने की बात कही है. हालांकि, 6 महीने में महाराष्ट्र और देश में सत्ता परिवर्तन के उनके दावे को लेकर आगे की राजनीतिक रणनीति क्या होगी, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Oct 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT SANJAY RAUT
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