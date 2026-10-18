'हम सत्ता परिवर्तन...', रिजीम चेंज को लेकर BJP सरकार पर संजय राउत की दो टूक

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करना कोई अपराध नहीं है. राउत ने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने और चुनावों में घोटाले होने के आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि अगले 6 महीनों के भीतर महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे.

सत्ता परिवर्तन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है. इसी बीच संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में तानाशाही सरकार चल रही है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए.

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संजय राउत ने कहा, “क्या लोकतंत्र में रिजीम चेंज की मांग करना कोई अपराध है? यहां एक तानाशाही सरकार चल रही है और वह भी अवैध तरीकों से. मुख्य चुनाव आयुक्त ‘माफिया’ ज्ञानेश कुमार की मदद से यह सब किया जा रहा है, जो बीजेपी के एजेंट हैं. चुनावों में घोटाले किए गए हैं.”

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "Is wanting a regime change a crime in a democracy? An authoritarian government is running here, and that too through illegal means, with the help of Chief Election Commissioner 'mafia' Gyanesh Kumar, who is an agent of the BJP. Scams were committed in the elections... If we want to remove this regime and bring about a change, it is a matter of national interest. This must be done to save democracy. Whether it is Prashant Bhushan, Rahul, Uddhav, or Mamata Banerjee, all of us will speak in one voice. We want a regime change. We will bring about this change in Maharashtra as well as in the country within 6 months." — IANS (@ians_india) October 18, 2026

'लोकतंत्र को बचाने के लिए बदलाव जरूरी'

संजय राउत ने कहा कि मौजूदा सरकार को हटाकर सत्ता में बदलाव लाना राष्ट्रीय हित का मामला है. उनके मुताबिक, लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है. उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के एक साथ आने की बात भी कही.

राउत ने कहा, "अगर हम इस सरकार को हटाकर सत्ता में बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह राष्ट्रीय हित का मामला है. लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है. चाहे प्रशांत भूषण हों, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे या ममता बनर्जी, हम सभी एक आवाज में अपनी बात रखेंगे. हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं. हम अगले छह महीनों के भीतर महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में यह बदलाव लाकर दिखाएंगे.”

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संजय राउत के इस बयान से सत्ता परिवर्तन को लेकर सियासी बहस और तेज होने के संकेत हैं. उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर आवाज उठाने की बात कही है. हालांकि, 6 महीने में महाराष्ट्र और देश में सत्ता परिवर्तन के उनके दावे को लेकर आगे की राजनीतिक रणनीति क्या होगी, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है.