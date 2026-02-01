'मैं PM मोदी का अभिनंदन करता हूं क्योंकि...', सुनेत्रा पवार का जिक्र कर संजय राउत का बड़ा बयान

एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया है. शनिवार (31 जनवरी) को उन्होंन उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वहीं इसको लेकर अब शिवसेना यूबीटी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं क्योंकि उन्होंने सुनेत्रा पवार को बधाई दी.

दरअसल, संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, "पीएम मोदी ने सुनेत्रा पवार के लिए कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर सकती हो, आप महाराष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाओगी. ये मैं इसलिए कहा रहा हूं क्योंकि पीएम मोदी अब तक परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब परिवारवाद के आरोप-प्रत्यारोप से उन्हें मुक्ति मिल गई."

'किसे डिप्टी सीएम बनाना है ये उनकी पार्टी का निर्णय'

उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आगे कहा, ''अजित पवार बड़े नेता थे. पार्टी उनकी खुद की थी. उनकी पार्टी के एमएलए हैं और बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल है. तो ये उनकी पार्टी का निर्णय है. किसको डिप्टी सीएम या किसको मंत्री बनाना है, ये उनका निर्णय होता है. सुनेत्रा जी को अनुभव नहीं है लेकिन धीरे-धीरे वो अपनी क्षमता बढ़ाएगी और अनुभव भी आ जाएगा.''

31 जनवरी को सुनेत्रा पवार ने ली शपथ

एनसीपी के दिवंगत अध्यक्ष अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार (31 जनवरी) को मुंबई में एक समारोह में महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ विभाग आवंटित किए हैं. हालांकि, उन्हें वित्त और योजना विभाग नहीं दिए. वित्त विभाग अब सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है. पहले ये विभाग अजित पवार के पास था. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.