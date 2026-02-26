एक्सप्लोरर
Maharashtra: मेधा सोमैया मानहानि मामले में संजय राउत को राहत, किरीट सोमैया बोले- HC में करेंगे अपील
Sanjay Raut Defamation Case: बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि इस मामले में निश्चित रूप से हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी. यह मामला कथित ‘टॉयलेट घोटाले’ को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है.
मेधा सोमैया मानहानि मामले में सांसद संजय राउत को अदालत से राहत मिली है. अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट में अपील निश्चित रूप से दायर की जाएगी.
यह मामला कथित ‘टॉयलेट घोटाले’ को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है. इससे पहले शिवड़ी कोर्ट के फैसले के खिलाफ संजय राउत ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस दौरान विधायक सुनील राउत भी सेशन कोर्ट पहुंचे.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मेधा सोमैया मानहानि मामले में संजय राउत को राहत, किरीट सोमैया बोले- HC में करेंगे अपील
महाराष्ट्र
मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
महाराष्ट्र
अजित पवार प्लेन क्रैश पर FIR की मांग के बीच हंगामा, स्थानीय लोगों के साथ बारामती थाने पहुंचे रोहित पवार
महाराष्ट्र
सींग मारा, पैर से कुचला... घर के सामने झाड़ू लगा रही बुजुर्ग पर बैल का हमला, 1 महीने से है कोमा में
Advertisement
महाराष्ट्र
10 Photos
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे ये नेता और अभिनेता, भावुक कर देंगी तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL