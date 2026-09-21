'देश के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं PM मोदी', संजय राउत का बड़ा तंज

राहुल गांधी की मिमिक्री को लेकर सवाल पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के प्रमुख और राज्यसभा से सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने मिमिक्री की है? अगर बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी ने मिमिक्री की है, तो 12 साल से पीएम नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो जॉनी लीवर से भी आगे निकल गए हैं.

इस देश के सबसे बड़े स्टैंड-अप कॉमेडियन अगर कोई हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं. उनके सभी शो हाउसफुल होते हैं. लोगों को लाया जाता है, मुफ्त में बैठाया जाता है, फिर मोदी जी कॉमेडी करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं और दीये जलाते हैं. वे संसद में भी, ब्रिक्स में भी, अमेरिका जाकर भी और इजरायल जाकर भी कॉमेडी करते हैं. वह बहुत बड़े शोमैन हैं.

'राहुल गांधी ने इस देश की विदेश नीति पर एक डेमो दिया'

राहुल गांधी के प्रदर्शन पर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को हंसने की जरूरत नहीं है. राहुल गांधी ने इस देश की विदेश नीति, जिसकी मोदी जी ने धज्जियां उड़ा दी हैं, उस पर एक डेमो, प्रदर्शन और प्रस्तुति दी. लोगों ने उसे स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात रखी और लोगों ने तालियां बजाईं. मैं इसे कॉमेडी या स्टैंड-अप कॉमेडी नहीं मानता.

पार्टी के नेता का काम है लोगों को समझाना और जिस भाषा में लोग समझते हैं, उसी भाषा में उन्हें समझाना. कल तक मोदी जी यही कर रहे थे, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के ऊपर यही कॉमेडी करते रहे. अब वही सब उनके ऊपर उलट रहा है. राहुल गांधी को 'पप्पू' बनाने के लिए लोगों ने कितनी कॉमेडी की. अब राहुल गांधी ने मोदी जी को 'पप्पू' बना दिया.

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'PM मोदी के आने के बाद हमेशा कटा आडवाणी का नाम'

SIR में नाम कटने और लालकृष्ण आडवाणी के जिक्र पर राउत ने कहा कि आडवाणी जी का नाम तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमेशा कटता ही रहा है. आडवाणी जी को न प्रधानमंत्री बनाया गया, न राष्ट्रपति और न ही लोकसभा अध्यक्ष. तीन बार उनका नाम कट गया. आडवाणी जी का तो SIR में नाम कट गया, इसमें क्या बड़ी बात है? इतने बड़े नेता थे, सब काट दिया गया. उन्होंने कहा कि इसमें कहीं न कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए और SIR रद्द होना चाहिए. यह हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला और फ्रॉड है.

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