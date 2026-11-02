'हम नेत्र दान करेंगे', संजय राउत बोले- इतनी बड़ी रैली हुई, BJP को दिखती ही नहीं
दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी के कम भीड़ के दावे पर संजय राउत ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को इतनी बड़ी रैली दिखती नहीं, इसलिए उन्हें नेत्र दान करना पड़ेगा.
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और कथित वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने दिल्ली में भव्य रैली निकाली. इस रैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) और NDA के सहयोगी दलों का दावा है कि राहुल गांधी की इस रैली में उम्मीद से बेहद कम लोग शामिल हुए थे. इसको लेकर अब संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा है.
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसाभा सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, "हम एक मुहिम चालू करेंगे. हम सब मिलकर बीजेपी को नेत्र दान करेंगे. दिल्ली में इतनी बड़ी रैली हुई, बीजेपी को दिखती ही नहीं है. इसके लिए उन्हें नेत्र दान करना पड़ेगा."
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