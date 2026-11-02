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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हम नेत्र दान करेंगे', संजय राउत बोले- इतनी बड़ी रैली हुई, BJP को दिखती ही नहीं

'हम नेत्र दान करेंगे', संजय राउत बोले- इतनी बड़ी रैली हुई, BJP को दिखती ही नहीं

दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी के कम भीड़ के दावे पर संजय राउत ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को इतनी बड़ी रैली दिखती नहीं, इसलिए उन्हें नेत्र दान करना पड़ेगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 10:24 AM (IST)
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भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और कथित वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने दिल्ली में भव्य रैली निकाली. इस रैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) और NDA के सहयोगी दलों का दावा है कि राहुल गांधी की इस रैली में उम्मीद से बेहद कम लोग शामिल हुए थे. इसको लेकर अब संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा है.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसाभा सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, "हम एक मुहिम चालू करेंगे. हम सब मिलकर बीजेपी को नेत्र दान करेंगे. दिल्ली में इतनी बड़ी रैली हुई, बीजेपी को दिखती ही नहीं है. इसके लिए उन्हें नेत्र दान करना पड़ेगा."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
संजय राउत Congress BJP Maharshtra News
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