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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कल की भीड़ दिखाई नहीं दी?' CM फडणवीस के 'गजनी' वाले बयान पर बोले संजय राउत

'कल की भीड़ दिखाई नहीं दी?' CM फडणवीस के 'गजनी' वाले बयान पर बोले संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राऊत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 'कल लाखों लोग सड़क पर जमा हुए थे. उन्हें सिर्फ कोल्हेकुई सुनाई देती है, कल की भीड़ दिखाई नहीं दी?'

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 05 Oct 2026 11:27 AM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राऊत ने ठाकरे बंधुओं के नेतृत्व में निकाले गए निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध मोर्चे को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया है. संजय राऊत ने कहा कि जो मोर्चा लाखों लोगों का था और जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई, वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश में निकाला गया सबसे बड़ा मोर्चा था. उन्होंने कहा, 'कल लाखों लोग सड़क पर जमा हुए थे. उन्हें सिर्फ कोल्हेकुई (सियार की हुआं-हुआं) सुनाई देती है, उन्हें कल की भीड़ दिखाई नहीं दी?'

राऊत ने कहा कि दिल्ली में भी इस आंदोलन को लेकर इतनी दहशत है. उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक करियर में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं. हम उन्हें ऊर्जा देते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें दिल्ली में भी राजनीति करनी चाहिए.

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दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि ठाकरे भाइयों के नेतृत्व में किया जा रहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'विरोध मार्च' को जनता ने नकार दिया. इतना ही नहीं, सीएम ने दोनों को 'गजनी' करार दिया था. इसके बाद संजय राऊत ने फडणवीस के बयान पर पलटवार करते हुए यह बयान दिया है.

'जब लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो क्रांति होती है'

संजय राऊत ने कहा कि जब लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो वह कोई रोना-धोना नहीं होता, बल्कि एक क्रांति होती है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लबाड़ (धोखेबाज) लोमड़ी की भूमिका में रहती है. आशीष शेलार उनके मित्र हैं और उन्हें इस तरह गलत बयान नहीं देना चाहिए. राऊत ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति के खिलाफ और कुछ होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार और अमित शाह भूमिगत हैं.

उज्ज्वल भुयार को लेकर संजय राऊत ने कहा कि उज्ज्वल भुयार को भी गजनी कहें, ऐसा फडणवीस को कहना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं. राऊत ने कहा, 'कल हम सभी सांसद चुनाव कार्यालय जाएंगे. हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमसे मुलाकात करेगा. हम उन्हें कुछ सबूत देंगे.'

ओम राजे को लेकर संजय राऊत ने कहा कि ओम राजे को रोका गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई. उनके खिलाफ 'गद्दार' के नारे लगाए गए. उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, 'एकनाथ शिंदे आपको प्रतिष्ठा नहीं दे सकते. वह आपको पुलिस दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं दे सकते.'

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'जनवरी-फरवरी तक पीएम मोदी सत्ता में रहेंगे या भी नहीं?

एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए संजय राऊत ने कहा कि अमित शाह के घर में एकनाथ शिंदे पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हैं. वह दिल्ली में पीजी की तरह रहते हैं. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने उनसे कहा कि आप यहीं रहिए. राऊत ने कहा, 'राज्य में सूखा पड़ा है. आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गृह मंत्री के लॉन में जाकर बैठते हैं. आपको मराठवाड़ा और विदर्भ जाना चाहिए. यह बेशर्मी की हद है.'

अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर सीट को लेकर संजय राऊत ने कहा कि इन दोनों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा, 'आप इसे कुछ भी कहिए चाहे मैत्रीपूर्ण मुकाबला कहिए या कुछ और. 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर संजय राऊत ने कहा, 'जनवरी-फरवरी तक पीएम मोदी सत्ता में रहेंगे या भी नहीं? मेरा अध्ययन यही कहता है.' वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बारामती दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि बारामती में मोदी आ रहे हैं. शरद पवार मोदी के पुराने मित्र हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ सुनेत्रा पवार के निमंत्रण पर आ रहे हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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