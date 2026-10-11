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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP के समर्थन में प्रदर्शन के लिए पहुंचे आदित्य ठाकरे तो संजय राउत बोले- 'नाम ही काफी है'

CJP के समर्थन में प्रदर्शन के लिए पहुंचे आदित्य ठाकरे तो संजय राउत बोले- 'नाम ही काफी है'

मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन किया गया. इस दौरान पुलिस ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को हिरासत में लिया. इस बीच आदित्य ठाकरे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 11 Oct 2026 09:17 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन में रविवार को आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क के पास कई लोगों को हिरासत में लिया गया. इस दौरान आदित्य ठाकरे शिवाजी पार्क पहुंचे. वहीं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. इस बीच आदित्य ठाकरे को लेकर संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है.

संजय राउत ने लिखा, "आदित्य ठाकरे नाम ही काफी है! शाम को आदित्य का फोन आया, उस समय मैं दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार हो रहा था. आदित्य ने कहा कि अंकल मैं शिवाजी पार्क जा रहा हूं, वहां बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है. अमित ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं रास्ते में हूं." 

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संजय राउत ने आगे बताया, "आदित्य शिवाजी पार्क पहुंच गया. उसने तानाशाही के खिलाफ निडर होकर मोर्चा संभाला. देवेंद्र फडणवीस यह है योद्धाओं का समुदाय. ठाकरे परिवार एक है और एकजुट है. जय महाराष्ट्र." बता दें कि शिवाजी पार्क पहुंच आदित्य ठाकरे ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की गाड़ी पर चढ़कर रास्ता रोका, जिसका वीडियो संजय राउत ने शेयर किया.

छात्रों की हिरासत पर क्या बोले आदित्य ठाकरे?

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि मुंबई में भी सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन बेखौफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है.

ठाकरे ने ‘एक्स’ पर कहा, "ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस को अब सबसे ऊपर बैठे लोगों के आदेश मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है. ये वही लोग हैं, जो पुलिस बल के बैरिकेड के पीछे छिपे हुए हैं. हमें बताएं कि आप सभी को कहां ले जाया जा रहा है. हम आ रहे हैं. हम कानूनी मदद के लिए भी आपके साथ खड़े रहेंगे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष अमित ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के कारण पर सवाल उठाया. अमित ठाकरे ने कहा, "कल से हमारे मनसे कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने के लिए मौजूद रहेंगे."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
Aaditya Thackeray Jantar Mantar MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT MUMBAI NEWS CJP Protest
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