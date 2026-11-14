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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'राष्ट्रपति का भी फोन टैप होता होगा', राहुल गांधी के आरोपों के बाद संजय राउत का बड़ा दावा

'राष्ट्रपति का भी फोन टैप होता होगा', राहुल गांधी के आरोपों के बाद संजय राउत का बड़ा दावा

राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप पर संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरा. बोले- राष्ट्रपति, राजनाथ सिंह, योगी और देवेंद्र फडणवीस के फोन भी टैप किए जा रहे होंगे.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 14 Nov 2026 01:33 PM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फोन टैपिंग, एनसीपी के दोनों गुटों के विलय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं. राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले आरोप पर राउत ने कहा कि इस देश में किसका फोन टैप नहीं किया जा रहा होगा? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस तक के फोन टैप किए जा रहे होंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को किसी पर भरोसा नहीं है. तानाशाह इसी तरह काम करता है.

संजय राउत ने यह भी दावा किया कि अप्रैल और मई तक देश में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होंगे और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे. उन्होंने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं को दंतकथा बताते हुए कहा कि शरद पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल अमित शाह के गुट के साथ नहीं जाएंगे. वहीं, नॉर्वे की पत्रकार एले ली का भारत का वीजा रद्द किए जाने पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा.

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राहुल गांधी के फोन टैपिंग से जुड़े आरोप पर संजय राउत ने कहा, 'राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए. राष्ट्रपति का फोन भी टैप होता होगा. राजनाथ सिंह का फोन टैप होता होगा. अमित शाह का फोन भी मोदी टैप करवाते होंगे. देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और हम सभी के फोन टैप करवाए जाते होंगे. इससे कुछ नहीं होने वाला. जिसे फोन टैपिंग से डर लगता है, वह अपने फोन पर सरकार को गालियां देता रहे. वे सुनते रहेंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'पेगासस के समय एक बड़ी सूची सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि किन-किन लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं. सैन्य अधिकारियों के फोन तक टैप किए गए थे. इसलिए राहुल गांधी का यह कहना कि उनका फोन टैप हो रहा है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता.'

'फोन पर सरकार को गालियां देते रहिए, वे सुनते रहेंगे'

संजय राउत ने कहा, 'कुछ नहीं, फोन पर सरकार को गालियां देते रहना चाहिए. जोर-जोर से गालियां दीजिए, ताकि वे मोदी और शाह तक पहुंचें. मैं तो देता हूं. हमारी गालियां सुनिए. खूब गालियां दीजिए. अगर गालियों की कोई कमी हो तो मैं आपको लिखकर भी दे दूंगा कि किसे क्या गाली देनी है.'

मोदी सरकार के भविष्य को लेकर संजय राउत ने कहा कि सरकार में बेचैनी है और अब उसे अपना बोरिया-बिस्तर बांध लेना चाहिए. उन्होंने कहा, 'बिल्कुल. मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि सरकार में बेचैनी है. वे इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि अब अपना बोरिया-बिस्तर बांध लेना चाहिए. इसके बावजूद वे आखिरी कोशिश कर रहे हैं. इस सरकार को जाना ही होगा. अप्रैल और मई तक देश में बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होंगे और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे. मैं बार-बार यह बात कह रहा हूं.'

राउत के मुताबिक, 'दिल्ली में बैठकर जब हम राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हैं, तो उसी आधार पर यह समय सामने आया है. मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा अप्रैल-मई तक खिंच सकती है. उसके बाद मोदी थक जाएंगे और गिर जाएंगे.' 

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Nov 2026 01:33 PM (IST)
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