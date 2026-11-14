'राष्ट्रपति का भी फोन टैप होता होगा', राहुल गांधी के आरोपों के बाद संजय राउत का बड़ा दावा

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फोन टैपिंग, एनसीपी के दोनों गुटों के विलय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं. राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले आरोप पर राउत ने कहा कि इस देश में किसका फोन टैप नहीं किया जा रहा होगा? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस तक के फोन टैप किए जा रहे होंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को किसी पर भरोसा नहीं है. तानाशाह इसी तरह काम करता है.

संजय राउत ने यह भी दावा किया कि अप्रैल और मई तक देश में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होंगे और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे. उन्होंने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं को दंतकथा बताते हुए कहा कि शरद पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल अमित शाह के गुट के साथ नहीं जाएंगे. वहीं, नॉर्वे की पत्रकार एले ली का भारत का वीजा रद्द किए जाने पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा.

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राहुल गांधी के फोन टैपिंग से जुड़े आरोप पर संजय राउत ने कहा, 'राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए. राष्ट्रपति का फोन भी टैप होता होगा. राजनाथ सिंह का फोन टैप होता होगा. अमित शाह का फोन भी मोदी टैप करवाते होंगे. देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और हम सभी के फोन टैप करवाए जाते होंगे. इससे कुछ नहीं होने वाला. जिसे फोन टैपिंग से डर लगता है, वह अपने फोन पर सरकार को गालियां देता रहे. वे सुनते रहेंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'पेगासस के समय एक बड़ी सूची सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि किन-किन लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं. सैन्य अधिकारियों के फोन तक टैप किए गए थे. इसलिए राहुल गांधी का यह कहना कि उनका फोन टैप हो रहा है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता.'

'फोन पर सरकार को गालियां देते रहिए, वे सुनते रहेंगे'

संजय राउत ने कहा, 'कुछ नहीं, फोन पर सरकार को गालियां देते रहना चाहिए. जोर-जोर से गालियां दीजिए, ताकि वे मोदी और शाह तक पहुंचें. मैं तो देता हूं. हमारी गालियां सुनिए. खूब गालियां दीजिए. अगर गालियों की कोई कमी हो तो मैं आपको लिखकर भी दे दूंगा कि किसे क्या गाली देनी है.'

मोदी सरकार के भविष्य को लेकर संजय राउत ने कहा कि सरकार में बेचैनी है और अब उसे अपना बोरिया-बिस्तर बांध लेना चाहिए. उन्होंने कहा, 'बिल्कुल. मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि सरकार में बेचैनी है. वे इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि अब अपना बोरिया-बिस्तर बांध लेना चाहिए. इसके बावजूद वे आखिरी कोशिश कर रहे हैं. इस सरकार को जाना ही होगा. अप्रैल और मई तक देश में बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होंगे और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे. मैं बार-बार यह बात कह रहा हूं.'

राउत के मुताबिक, 'दिल्ली में बैठकर जब हम राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हैं, तो उसी आधार पर यह समय सामने आया है. मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा अप्रैल-मई तक खिंच सकती है. उसके बाद मोदी थक जाएंगे और गिर जाएंगे.'