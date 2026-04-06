बारामती में कांग्रेस के लिए गठबंधन धर्म निभाएगी शिवसेना UBT? संजय राउत ने दिए ये संकेत

महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगरमी बढ़ती जा रही है. उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिवंगत पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं. अब तक वह निर्विरोध जीत की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन अब कांग्रेस ने यहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है. इसके बाद से राजनीतिक पारा हाई हो गया है.

बीजेपी और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के नेता कांग्रेस के इस कदम पर आपत्ति जता रहे हैं. उनका कहना है कि कांग्रेस 'निर्विरोध चुनाव कराए जाने' की परंपरा को तोड़ रही है. अब सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस की सहयोगी रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पार्टी का साथ देगी या नहीं? इसपर उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है.

Mumbai, Maharashtra: On Deputy Chief Minister Sunetra Pawar, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "We will not oppose the Congress. Wherever the Nationalist Congress Party has a presence, it has traditionally been Sharad Pawar’s party that contests elections. Ajit Pawar was also… pic.twitter.com/19kZT561Da — IANS (@ians_india) April 6, 2026

'अजित पवार भी शरद पवार के ही उम्मीदवार थे'- संजय राउत

संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने से मना नहीं करेगा. संजय राउत ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए यह बताया, "बारामती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की वह जगह है. वहां हमेशा शरद पवार साहब की पार्टी चुनाव लड़ी है. अजित पवार भी शरद पवार के ही उम्मीदवार थे. अब उनका निधन हो गया है. इससे पहले वह बीजेपी के साथ चले गए थे. अब इस सीट से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं."

'उद्धव गुट का उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस को मना नहीं करेंगे'

संजय राउत ने आगे बताया, "सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ फोन पर बातचीत की. वहां हमारा उम्मीदवार नहीं है. अगर शरद पवार का उम्मीदवार मैदान में नहीं है तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां दे दिया है. इसमें कुछ गलत नहीं है. आज से तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है."