बंगाल रिजल्ट: ममता बनर्जी खुद की सीट भी हारीं तो संजय राउत बोले, 'ऐसी हवा चलती है...'

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी. बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ममता 'दीदी' को जिस प्रकार से हराया गया, बीजेपी बंगाल में कभी जीत नहीं सकती. चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन हो गया. 90 लाख वोटों को डिलीट कर दिया गया. चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा. जब कोई दीया बुझता है तो उसकी ज्योत बढ़ जाती है. राजनीति में इस प्रकार होता है, ऐसी हवा चलती है. एक दिन वो लोग भी ऐसी हवा के लिए तरस जाएंगे.

'लोकतंत्र न कभी हारेगा, न कभी मरेगा'

उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र न कभी हारेगा, न कभी मरेगा क्योंकि आज भी देश के लोग जिंदा हैं. वो मुर्दे नहीं बने हैं. जब समय आएगा तब एक बार फिर इस देश की लोकशाही आसमान को छूएगी. उन्होंने कहा कि ये बात सही है, चुनाव में हार जीत होती है. अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होती है तो हार जीत हम मानने को तैयार रहते हैं.''

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "Democracy will neither die nor lose because the people of the country are still alive. When the time comes, democracy will once again touch the skies. Wins and losses happen in elections. If the election is fair, we are ready… pic.twitter.com/r0dwyyhY1Z — ANI (@ANI) May 4, 2026

बीजेपी ने सबसे ज्यादा किया हिंदुओं का अपमान- संजय राउत

संजय राउत ने आगे कहा, ''स्टालिन ने हिंदुओं का अपमान किया इसलिए उनकी सत्ता चली गई, इस पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा, "ममता बनर्जी ने भी किया था क्या? इस देश में सबसे ज्यादा अपमान अगर हिंदुओं का कोई करता होगा वो भारतीय जनता पार्टी है. हिंदू अब जागेगा."

Bengal Election Result 2026: संजय राउत का बड़ा बयान, 'ऐसा लगता है कि मोदी-शाह का राष्ट्रीय स्तर पर भी...'

पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बंपर जीत

बता दें कि चुनावी राज्यों में से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है. उसका आंकड़ा 200 के पार चला गया है और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी. बीजेपी की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार सुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी को 15000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया. सुभेंदु ने नंदीग्राम सीट पर जीत ली. वो दो सीटों से लड़े. पिछली बार उन्होंने नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी को हराया था.

असम में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार

इसके अलावा केरल में कांग्रेस गठबंधन तो वहीं असम में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. तमिलनाडु के नतीजों ने सभी को चौंका दिया. अभिनेता से नेता बने विजय ने पहले ही चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की. विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान