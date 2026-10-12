CJI से मुलाकात न होने पर भड़के संजय राउत, कहा- 'INDIA ब्लॉक SC...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने से इंकार कर दिया. अब ये मामला और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आज पूरा विपक्ष दिल्ली चलो मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही घेरने की तैयारी कर रहा है. इसपर शिव सेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि INDIA ब्लॉक मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पैदल जाएगा.

संजय ने कहा, "आज INDIA अलायंस का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकलेगा और हम पैदल जाएंगे. इसमें INDIA ब्लॉक के सभी घटक दल शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश से मिलने की हमने गुहार लगाई थी. मुझे पता चला था कि आज चार या पांच बजे के बीच का समय दिया गया था मिलने के लिए, लेकिन बाद में अचानक रद्द हो गया."

Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "The INDIA bloc will take out a march to the Supreme Court. We will walk, and all constituent parties and leaders of the INDIA bloc will participate. We had requested a meeting with the Chief Justice of India. I was told that a meeting had been scheduled for around 4 or 5 PM today, but it was suddenly canceled. The Chief Justice of India said that he does not have the authority to meet the Leader of the Opposition or a delegation of political leaders. This has surprised the people of the country... We have also seen judges attending political programs of the BJP in states where it is in power, and chief ministers organizing dinners to welcome High Court and Supreme Court judges..." — IANS (@ians_india) October 12, 2026

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'बीजेपी के राजनीतिक प्रोग्राम में जज हाजिर रहते हैं'

संजय ने आगे कहा, "चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मुझे यह अधिकार नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशंस या उनकी डेलिगेशन से मिलने के लिए, पॉलिटिकल लोगों से मैं नहीं मिल सकता हूं. तो देश की जनता को हैरानी हुई. कुछ महीने पहले हमने एक चित्र देखा था, देश के मुख्य न्यायाधीश सहित लगभग 60 या 70 न्यायाधीश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज राजकीय नेताओं के साथ लंदन में बैडमिंटन खेल रहे थे. बहुत प्यार से बैडमिंटन खेल रहे थे बीजेपी के लोग भी. बहुत से स्टेट में बीजेपी के राजनीतिक प्रोग्राम में जज हाजिर रहते हैं, हमने देखा है. हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री डिनर का भी आयोजन करते हैं. वहां भी वो जाते हैं. ऐसी बातें हैं."

संजय ने कहा,"जज कहते हैं कि वो राजनेताओं से नहीं मिलेंगे. हम हमारे घर में शादी का न्योता देने के लिए या हमारे घर में गणपति की आरती है इसके लिए तो नहीं जा रहे हैं ना. चंद्रचूड़ घर में जैसे मोदी गए थे? हमारे घर में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि आइए आइए, हमारे घर में आइए."

कोर्ट पर लगाया संकट में दरवाजा बंद का आरोप

संजय ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है. देश का संविधान खतरे में है. देश की जनता सड़क पर उतर रही है. यहां तानाशाही चल रही है. इलेक्शन चोरी, वोट चोरी हो रही है और सुनवाई के सब दरवाजे बंद हो गए हैं. शैतानों के हाथ में देश चला गया है. इसलिए हम कोर्ट के दरबार में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने दरवाजे ही बंद कर दिया है. ये अब इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि जब देश संकट में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जनता के लिए दरवाजे बंद किए थे.

'24 घंटे नहीं सिर्फ 24 मिनट दरवाजा खोलिए'

शिवसेना नेता ने अंत में कहा, "न्यायालय जनता के लिए है, देश के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, संविधान के लिए है. तो अगर हमको आपसे आकर मिलकर कुछ गुहार लगानी है, जो देश में कुछ चल रहा है, वो आपके संज्ञान में लाना है, तो 24 घंटे नहीं सिर्फ 24 मिनट दरवाजा खोलिए, बस. अब मोदी जी नाम के प्रधानमंत्री हैं जो यहां पूरा आर्मी लेकर बिठाया है ना? बस उनके भरोसे उनका प्रधानमंत्री पद और अमित शाह का गृह मंत्री पद चल रहा है. वो भी हट जाएंगे."

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