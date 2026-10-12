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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJI से मुलाकात न होने पर भड़के संजय राउत, कहा- 'INDIA ब्लॉक SC...'

CJI से मुलाकात न होने पर भड़के संजय राउत, कहा- 'INDIA ब्लॉक SC...'

संजय राउत ने कहा, "INDIA गठबंधन का बहुत बड़ा मोर्चा सुप्रीम कोर्ट की तरफ निकलेगा. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश हमसे नहीं मिलेंगे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने से इंकार कर दिया. अब ये मामला और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आज पूरा विपक्ष दिल्ली चलो मार्च करते हुए  सुप्रीम कोर्ट को ही घेरने की तैयारी कर रहा है. इसपर शिव सेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि INDIA ब्लॉक मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पैदल जाएगा. 

संजय ने कहा,  "आज INDIA अलायंस का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकलेगा और हम पैदल जाएंगे. इसमें INDIA ब्लॉक के सभी घटक दल शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश से मिलने की हमने गुहार लगाई थी. मुझे पता चला था कि आज चार या पांच बजे के बीच का समय दिया गया था मिलने के लिए, लेकिन बाद में अचानक रद्द हो गया."

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'बीजेपी के राजनीतिक प्रोग्राम में जज हाजिर रहते हैं'

संजय ने आगे कहा, "चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मुझे यह अधिकार नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशंस या उनकी डेलिगेशन से मिलने के लिए, पॉलिटिकल लोगों से मैं नहीं मिल सकता हूं. तो देश की जनता को हैरानी हुई. कुछ महीने पहले हमने एक चित्र देखा था, देश के मुख्य न्यायाधीश सहित लगभग 60 या 70 न्यायाधीश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज राजकीय नेताओं के साथ लंदन में बैडमिंटन खेल रहे थे. बहुत प्यार से बैडमिंटन खेल रहे थे बीजेपी के लोग भी. बहुत से स्टेट में बीजेपी के राजनीतिक प्रोग्राम में जज हाजिर रहते हैं, हमने देखा है. हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री डिनर का भी आयोजन करते हैं. वहां भी वो जाते हैं. ऐसी बातें हैं."

संजय ने कहा,"जज कहते हैं कि वो राजनेताओं से नहीं मिलेंगे. हम हमारे घर में शादी का न्योता देने के लिए या हमारे घर में गणपति की आरती है इसके लिए तो नहीं जा रहे हैं ना. चंद्रचूड़ घर में जैसे मोदी गए थे? हमारे घर में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि आइए आइए, हमारे घर में आइए."

कोर्ट पर लगाया संकट में दरवाजा बंद का आरोप

संजय ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है. देश का संविधान खतरे में है. देश की जनता सड़क पर उतर रही है. यहां तानाशाही चल रही है. इलेक्शन चोरी, वोट चोरी हो रही है और सुनवाई के सब दरवाजे बंद हो गए हैं. शैतानों के हाथ में देश चला गया है. इसलिए हम कोर्ट के दरबार में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने दरवाजे ही बंद कर दिया है. ये अब इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि जब देश संकट में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जनता के लिए दरवाजे बंद किए थे.

'24 घंटे नहीं सिर्फ 24 मिनट दरवाजा खोलिए'

शिवसेना नेता ने अंत में कहा, "न्यायालय जनता के लिए है, देश के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, संविधान के लिए है. तो अगर हमको आपसे आकर मिलकर कुछ गुहार लगानी है, जो देश में कुछ चल रहा है, वो आपके संज्ञान में लाना है, तो 24 घंटे नहीं सिर्फ 24 मिनट दरवाजा खोलिए, बस. अब मोदी जी नाम के प्रधानमंत्री हैं जो यहां पूरा आर्मी लेकर बिठाया है ना? बस उनके भरोसे उनका प्रधानमंत्री पद और अमित शाह का गृह मंत्री पद चल रहा है. वो भी हट जाएंगे."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 12 Oct 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
INDIA MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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