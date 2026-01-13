महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं में 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल तैयार हैं. इस बीच उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है. संजय राउत ने डुप्लीकेट और बोगस वोटर्स का मुद्दा उठाकर दावा किया है कि जहां भी उन्हें फर्जी मतदाताओं की शिकायत मिलेगी, वहां शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और 'धुलाई' कर देंगे.

संजय राउत ने यह बात मंगलवार, 13 जनवरी की सुबह अपनी प्रेस वार्ता में कही. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है, "बोगस वोटर्स को हम ठोक देंगे. हमने 5000 लोग तैयार किए हैं. जहां भी डुप्लीकेट वोटर आएगा, ये लोग हमें खबर करेंगे. हमारे लोग आएंगे और ऐसे लोगों की धुलाई कर देंगे."

'पैसा बांटने वालों से खुद निपटेंगे बीजेपी-शिंदे गुट'- संजय राउत

संजय राउत ने आगे कहा, "बोगस वोटिंग करना कानूनी व्यवस्था में नहीं आता. दूसरी बात, ये लोग (बीजेपी और शिंदे गुट) पैसा बांट रहे हैं. जहां शिंदे के लोग पैसा बांट रहे हैं, वहां बीजेपी के लोग उन्हें मार रहे हैं और जहां बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं, वहां शिंदे के लोग उन्हें मार रहे हैं. इसलिए यह मुद्दा खत्म करने की जिम्मेदारी हम उनपर सौंपते हैं. हमने उन्हें आउटसोर्स किया है."

VIDEO | Thane, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut, on BMC polls, says, "Fadnavis is challenging Bal Thackeray, on whose support they have an identity today... BJP is a threat to Mumbai, and we are fighting against them."



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/iH6ePpKzWT — Press Trust of India (@PTI_News) January 13, 2026

अन्नामलाई पर जमकर भड़के संजय राउत

बीजेपी नेता के. अन्नामलाई के 'बॉम्बे' वाले बयान पर संजय राउत ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए कहा, "वे कहते हैं कि उन्हें मुंबई को बॉम्बे कहने की आदत है. अन्नामलाई, अगर आपको इसे बॉम्बे कहना ही है, तो वापस तमिलनाडु चले जाइए. ये अन्नामलाई कौन हैं? तमिलनाडु में भी उन्हें कोई नहीं जानता."

देवेंद्र फडणवीस पर भी जमकर साधा निशाना

संजय राउत ने काह, "शिवसेना की स्थापना हुए 60 साल हो गए और इतने ही साल से यह मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है. ठाकरे ब्रदर्स की बात नहीं है. देवेंद्र फडणवीस हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे को चैलेंज दे रहे हैं. जिन बाल ठाकरे ने इस राज्य में आपकी पार्टी को बढ़ावा दिया, वरना आपको कौन पूछता था? आपके पास पोस्टर लगाने तक के लिए दो लोग नहीं थे. आप बाल ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं. मराठी मानुस को अगर कोई खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से ही है. इसलिए हमारी और उनकी सीधी लड़ाई है."