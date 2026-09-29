'शरद पवार का रुख हमेशा से BJP...', संजय राउत का बड़ा दावा

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन NDA का हिस्सा बनने के कयासों के बीच शरद पवार की NCP-SP चर्चा में है. इसको लेकर अब शरद पवार ने दो टूक बयान देते हुए सभी कयासों पर विराम लगा दिया है. एनसीपी-एसपी प्रमुख का कहना है कि वह किसी के पास नहीं जाएंगे. अगर किसी को गठबंधन करना है तो उनके पास आ सकता है. इसपर अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है.

संजय राउत ने कहा, "शरद पवार जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं. मैं लगातार यह कहता आ रहा हूं कि शरद पवार कहीं नहीं जा रहे. वह इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के मजबूत स्तंभ और बेहद महत्पवूर्ण नेता हैं. वे हमारे साथ ही रहेंगे."

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'शरद पवार का रुक BJP-विरोधी'- संजय राउत

शरद पवार को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आगे कहा, "जहां तक ​​उनके परिवार या कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े मामलों की बात है, तो ये उनके निजी मामले हैं. हालांकि, राजनीतिक तौर पर उनका रुख हमेशा से BJP और RSS का विरोध करने और महा विकास अघाड़ी व INDIA गठबंधन का समर्थन करने का रहा है."

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