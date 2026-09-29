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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'शरद पवार का रुख हमेशा से BJP...', संजय राउत का बड़ा दावा

'शरद पवार का रुख हमेशा से BJP...', संजय राउत का बड़ा दावा

संजय राउत ने दावा किया कि शरद पवार इंडिया अलायंस के मजबूत स्तंभ हैं. वह कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ ही रहेंगे. शरद पवार का रुख बीजेपी और आरएसएस के विरुद्ध है, वह एनडीए जॉइन नहीं करेंगे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Sep 2026 01:35 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन NDA का हिस्सा बनने के कयासों के बीच शरद पवार की NCP-SP चर्चा में है. इसको लेकर अब शरद पवार ने दो टूक बयान देते हुए सभी कयासों पर विराम लगा दिया है. एनसीपी-एसपी प्रमुख का कहना है कि वह किसी के पास नहीं जाएंगे. अगर किसी को गठबंधन करना है तो उनके पास आ सकता है. इसपर अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है. 

संजय राउत ने कहा, "शरद पवार जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं. मैं लगातार यह कहता आ रहा हूं कि शरद पवार कहीं नहीं जा रहे. वह इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के मजबूत स्तंभ और बेहद महत्पवूर्ण नेता हैं. वे हमारे साथ ही रहेंगे."

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'शरद पवार का रुक BJP-विरोधी'- संजय राउत

शरद पवार को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आगे कहा, "जहां तक ​​उनके परिवार या कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े मामलों की बात है, तो ये उनके निजी मामले हैं. हालांकि, राजनीतिक तौर पर उनका रुख हमेशा से BJP और RSS का विरोध करने और महा विकास अघाड़ी व INDIA गठबंधन का समर्थन करने का रहा है."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 29 Sep 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
NDA Sharad Pawar INDIA ALLIANCE MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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