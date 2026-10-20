'अगले साल अप्रैल में मोदी सरकार...', दशहरा रैली के मंच से संजय राउत का बड़ा दावा

मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में आयोजित शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) की वार्षिक दशहरा रैली के दौरान पार्टी के सांसद संजय राउत ने सत्ताधारी दलों खासतौर पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला. साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगले साल मार्च में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी.

संजय राउत ने दशहरा रैली के मंच से कहा, "मेरी भविष्यवाणी है कि अप्रैल 2027 के आखरी हफ्ते में मोदी सरकार गिर जाएगी." उन्होंने कहा कि किस मुहूर्त पर आपने राम मंदिर बनाया? अब मैं आपका मुहूर्त बताता हूँ किस मुहूर्त पर आप जाएंगे. अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में उनकी सत्ता चली जाएगी.

इसके अलावा अपने भाषण के दौरान राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आलाकमान सीईसी ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं, लेकिन सीईसी भी जाएंगे.

'अब लोग इनसे नहीं डरते'

संजय राउत ने कहा, "अल्बेनिया नाम के देश के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जलाया. सुप्रीम कोर्ट क्यों जलाया? क्योंकि लोग वहां के भ्रष्टाचार से तंग थे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया. इटली, फ्रांस, बेल्जियम में लोग सड़कों पर हैं और भारत देश में भी लाखों-लाखों लोग सड़कों पर हैं. अब लोग मोदी-शाह से नहीं डरते, बल्कि मोदी और शाह अब लोगों से डरने लगे हैं."

उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर साधा निशाना

संजय राउत के अलावा पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी विजयादशमी के मौके पर समर्थकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा.