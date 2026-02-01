NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'

एनसीपी को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रविवार (1 फरवरी) को दावा किया कि महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग उन्हें एनसीपी के दोनों गुटों को एकजुट करने से रोक रहे थे, क्योंकि इससे ऐसे लोगों की राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी.

दरअसल, नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, "अजित पवार ने अपनी एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) और अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) को एकजुट करने में अग्रणी भूमिका निभाई और इस उद्देश्य से कई बैठकें आयोजित की गई थीं.

'बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे शरद पवार'

उद्धव ठाकरे गुट के सांसद राउत ने कहा कि अजित पवार को अंतिम क्षण तक शरद पवार पर पूरा भरोसा था. उन्होंने दावा किया कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की स्थिति में शरद पवार द्वारा बीजेपी के साथ गठबंधन करने की संभावना नहीं है.

पटेल नहीं पाटिल के हाथ में जाए NCP- राउत

एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि एनसीपी 'पाटिल' (मराठी) लोगों की पार्टी है और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका नेतृत्व 'पटेल' के हाथों में न जाए. बता दें कि संजय राउत से पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी ये कहा था कि एनसीपी की कमान किसी पटेल नहीं बल्कि किसी पाटील यानि मराठी शख्स के हाथों में ही जानी चाहिए.

अजित पवार का प्लेन क्रैश में हुआ था निधन

गौरतलब है कि एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार को पुणे के पास बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था. इसके बाद सियासी गलियों में ये चर्चा शुरू हो गई कि अजित पवार अपनी पार्टी और शरद पवार की पार्टी का विलय करना चाहते थे या नहीं.