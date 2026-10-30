माल्या का बचाव, पीएम मोदी की तारीफ, आ रही संजय राउत की नई किताब

महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत की किताब 'बोध कीर्तन' इन दिनों चर्चा में हैं. जिसका विमोचन शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मौजूदगी में होगा. इस किताब में कई रजनीतिक किस्सों के साथ विजय माल्या का बचाव और पीएम मोदी की तारीफ भी है.

इस किताब में संजय राउत के निजी अनुभवों, उनके मिले लोगों और पढ़े हुए लेखों का संग्रह है. जो अब तक अनकहे थे अब किताब के रूप में बाहर आ रहे हैं. राजनीति में इस किताब की चर्चा और तेज हो गयी है.

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विजय माल्या की कहानी: 'माल्या कभी फ्रॉड नहीं थे

संजय राउत ने लिखा है कि वे विजय माल्या को काफी करीब से जानते थे, क्योंकि संसद और सेंट्रल हॉल में वे अक्सर आसपास ही बैठते थे. माल्या एक मिलनसार, हंसमुख और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान थे.माल्या की लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में गलतफहमियां हुईं, जबकि वह उनके बिजनेस की जरूरत रही होगी. वे संसद के कई नेताओं से ज्यादा देशप्रेमी, दरियादिल और साफ दिल इंसान थे, जिनकी नीयत किसी को ठगने की नहीं थी.

जब वे अचानक देश छोड़कर चले गए तो लोगों ने उन्हें 'भगोड़ा' कह दिया, लेकिन संजय राउत इस बात से सहमत नहीं हैं. राउत का कहना है कि जब माल्या का बिजनेस डूबा और बैंक लोन बकाया हुआ, तब बैंकों को उनकी मदद करनी चाहिए थी. मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में कई उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए, जबकि माल्या को माफी नहीं बल्कि थोड़ी राहत चाहिए थी. आखिरकार उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, इसलिए वे कोई फ्रॉड नहीं थे.

दीपस्तंभ: पीएम मोदी के गैर-राजनीतिक भाषण की तारीफ

किताब के 'दीपस्तंभ' नाम के अध्याय में संजय राउत ने लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भाषण भले ही ज्यादा दिलचस्प या अर्थपूर्ण न हों, लेकिन उनके गैर-राजनीतिक भाषण सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं. अयोध्या दीपोत्सव के दौरान पीएम मोदी द्वारा भगवान राम पर दिए गए भाषण को राउत ने 'शब्दों का भावुक दीपोत्सव'बताया है. राउत ने लिखा है कि भगवान राम के आदर्श हर भारतीय के लिए एक 'दीपस्तंभ' (मार्गदर्शक रोशनी) का काम करेंगे.

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