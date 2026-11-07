ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'वोट चोरी में भी हिंदू-मुसलमान करने लगे', संजय राउत का बीजेपी पर हमला

'वोट चोरी में भी हिंदू-मुसलमान करने लगे', संजय राउत का बीजेपी पर हमला

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने 1.27 करोड़ हिंदू वोट काटे जाने के दावे पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी वोट चोरी जैसे मुद्दे को भी हिंदू-मुसलमान कर रही है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 07 Nov 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने वोट कटने के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जाति और धर्म देखे बिना लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को भी हिंदू-मुसलमान से जोड़ रही है. राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू वोट काटे जाने वाले बयान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट काटे जाने का आंकड़ा आखिर कहां से आया है? संजय राउत ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 30 लाख दीये जलाए जाने और अमित शाह के राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार करने को लेकर भी अपनी बात रखी.

संजय राउत ने कहा, "एक करोड़ 27 लाख वोट काट दिए गए, हिंदुओं के वोट काट दिए गए. यह आंकड़ा इनके पास कहां से आया? अब मैं क्या कर सकता हूं? योगी जी अभी कह रहे हैं कि हिंदुओं के वोट काट दिए गए. अब उन्होंने हिंदुओं का अलग से एक सेक्शन निकाल दिया है. हम कहते हैं कि जाति-धर्म देखे बिना वोट काटे जा रहे हैं."

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र
पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!
पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!
महाराष्ट्र
धाराशिव: दोस्तों के साथ लड़की को किया किडनैप, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा
धाराशिव: दोस्तों के साथ लड़की को किया किडनैप, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा

महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार किसी जाति या धर्म से जुड़ा नहीं है. यह देश के हर नागरिक का अधिकार है. राउत ने कहा, "जिन्हें वोट देने का अधिकार है, वे किसी जाति या धर्म के नहीं होते. मैं देश का नागरिक हूं, मुझे वोट देने का अधिकार है और मेरे इस अधिकार की किसी ने चोरी की है, हमारा मुद्दा यह है. हमारा मुद्दा न हिंदू है, न मुसलमान. अब ये लोग वोट चोरी में भी हिंदू-मुसलमान करने लगे हैं. पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने यही किया."

यूपी और महाराष्ट्र में भी वोट चोरी का लगाया आरोप

संजय राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इसी तरह की राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा, "आप उत्तर प्रदेश में भी यही कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी यही किया. ये लोग हिंदू-मुसलमान के मुद्दे में ही उलझे हुए हैं. इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है. ये देश के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू-मुसलमान की बात करते हैं."

अमित शाह और राहुल गांधी के बीच चुनौती को लेकर भी संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने खुले मंच पर चुनौती स्वीकार की है, जबकि एक साल पहले राहुल गांधी की ओर से चुनौती दिए जाने पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था.

राउत ने कहा, "अमित शाह साहब ने खुले मंच पर चुनौती स्वीकार की है. एक साल पहले जब राहुल गांधी ने चुनौती दी थी, तब उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था."

उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी फंडिंग, विदेशी ताकतों और विदेशी दबाव के सहारे सरकार के टिके होने का आरोप लगाया है. राउत के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा है कि वे इसे साबित करके दिखाएंगे और यह भी सामने आएगा कि नया प्रधानमंत्री कौन है.

अयोध्या में 30 लाख दीये जलाने पर भी साधा निशाना

अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 30 लाख दीये जलाए जाने पर संजय राउत ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अयोध्या में ऐसा आयोजन पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव की वजह से ज्यादा दीये जलाए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है.

राउत ने कहा, "अयोध्या में 30 लाख दीये जलाए जा रहे हैं. इसमें नया क्या है? क्या यह दिवाली है? अयोध्या में तो हमेशा ऐसा होता रहता है. लेकिन इस बार चुनाव है, इसलिए कुछ ज्यादा दीये जलाए जा रहे हैं. चुनाव है तो दो-चार-पांच लाख दीये ज्यादा जला दिए, वह भी सरकारी खर्च पर."

महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात

संजय राउत ने भगवान राम के वनवास से लौटने का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अयोध्या की जनता ने अपने राजा के स्वागत में दीये जलाए थे. उनका कहना था कि उस समय दीये जलाने का उद्देश्य अंधकार दूर करना था, लेकिन आज देश में धर्म की राजनीति और लोकतंत्र की हत्या का अंधकार बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "लेकिन अब ये लोग अंधकार बढ़ा रहे हैं. धर्म की राजनीति का अंधकार, लोकतंत्र की हत्या का अंधकार, हर तरफ अंधकार ही अंधकार है. सिर्फ दीये जलाने से क्या होगा?"

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
BJP MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र
पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!
पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!
महाराष्ट्र
धाराशिव: दोस्तों के साथ लड़की को किया किडनैप, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा
धाराशिव: दोस्तों के साथ लड़की को किया किडनैप, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
बॉलीवुड
'रामायण' ने तीसरे दिन 63% की मारी तगड़ी छलांग, 2 बजे तक 11 लाख टिकट बिके
'रामायण' ने तीसरे दिन 63% की मारी तगड़ी छलांग, 2 बजे तक 11 लाख टिकट बिके
क्रिकेट
कोहली ने बच्चों की तरह केएल राहुल की जर्सी की ठीक, VIDEO देख याद आ जाएगा बचपन
कोहली ने बच्चों की तरह केएल राहुल की जर्सी की ठीक, VIDEO देख याद आ जाएगा बचपन
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
लाइफस्टाइल
Diwali Rangoli Designs: इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget