हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'यह सब ढोंग है', एशिया कप में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर बोले संजय राउत

'यह सब ढोंग है', एशिया कप में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर बोले संजय राउत

Sanjay Raut News: उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भारत-पाकिस्तान मैच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? ऐसे माहौल में ये मैच नहीं होना चाहिए था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Sep 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप के फाइनल मैच में रविवार (28 सितंबर) को भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया. अब इस पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने कल का मैच नहीं देखा. मुझे बीजेपी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त और अंधभक्त हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है. वो कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन जो प्रखर राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, उन्होंने ये मैच नहीं देखा है और देखेंगे भी नहीं.

भारतीय टीम की ओर से मोहसिन नकवी के हाथ से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करने के सवाल पर संजय राउत ने कहा, ''यह सब ढोंग है कि पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लिया. आज मैंने वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दस दिन पहले टीम इंडिया के जो कैंप्टन हैं, उनकी पूरी टीम मोहसिन नकवी से हाथ मिला रही है. ये टीम उनके साथ चाय पी रही है. फोटो ले रही है, तो क्या आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो?'' 

आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो- संजय राउत

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भारत-पाकिस्तान मैच पर सवाल उठाते हुए कहा, ''हमारा कहना है कि ऐसे माहौल में ये मैच नहीं होना चाहिए था. हमारा सवाल है कि आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? आप हमारे शहीदों का अपमान मत कीजिए. आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे. मैदान में फिर एक साथ खेलते क्यों हो? अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत कीजिए.''  

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार

बता दें कि टीम इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया और खिताब नहीं लिया. इसी वजह से पुरस्कार वितरण समारोह लगभग 1 घंटे बाद शुरू हुआ. गौरतलब है कि भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी है. इस जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे.

Published at : 29 Sep 2025 05:06 PM (IST)
India Pakistan Match MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
