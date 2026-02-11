हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'

मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'

Chandrapur Mayor Election: उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस की गड़बड़ी के कारण चंद्रपुर महानगरपालिका मेयर चुनाव में स्थानीय शिवसेना (यूबीटी) नेताओं ने बीजेपी का समर्थन किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 11 Feb 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के चंद्रपुर महानगरपालिका में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता हासिल करने से चूक गई और बीजेपी ने दांव चलते हुए अपना मेयर बना लिया. अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत यहां ऐसी स्थिति के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद चंद्रपुर में सत्ता हासिल न कर पाने पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए. वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए एमवीए के सहयोगी पार्टी से स्पष्टीकरण मांगा है.

उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा करते हुए कहा, ''उद्धव ठाकरे ने चंद्रपुर में पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे बीजेपी की किसी भी तरह से मदद न करें, चाहे इसका मतलब विपक्ष में बैठना ही क्यों न हो. फिर भी कांग्रेस की गड़बड़ी के कारण स्थानीय (शिवसेना-यूबीटी) नेताओं ने यह निर्णय लिया है. इसका मतलब यह नहीं है कि हमने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है. वीबीए और AIMIM ने महापौर चुनावों में कांग्रेस का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि पार्टी में एकमत नहीं था.''

बीजेपी की संगीता खांडेकर बनी चंद्रपुर की मेयर

शिवसेना (यूबीटी) और बीजेपी के बीच हुए अप्रत्याशित गठबंधन के चलते चंद्रपुर महानगरपालिका में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. जबकि यहां कांग्रेस इस पद के लिए सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में थी. बीजेपी की संगीता खांडेकर ने कांग्रेस उम्मीदवार वैशाली महादुले को एक वोट से हराकर मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी यूबीटी ने यहां बीजेपी को समर्थन देकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था.

शिवसेना (यूबीटी) के पार्षद प्रशांत दानव डिप्टी मेयर चुने गए. इस घटनाक्रम ने विपक्षी एकता और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. महाराष्ट्र में महायुति सरकार में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी के साथ सत्ता साझा कर रही है, वहीं शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस विपक्षी एमवीए के घटक हैं.

हर्षवर्धन सपकाल ने मांगा जवाब

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को जवाब देना चाहिए कि उसने अपने पार्षदों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की खुली छूट क्यों दी? हमारे पार्षद एकजुट रहे और उन्होंने दलबदल नहीं किया. उन्होंने कहा, "अगर आपको हमारी आपसी कलह से कोई आपत्ति थी, तो आप महापौर पद के लिए मतदान के दौरान अनुपस्थित रह सकते थे या वोटिंग से दूर रह सकते थे."

चंद्रपुर महानगरपालिका में किसे कितनी सीटें?

पिछले महीने हुए 66 सदस्यीय चंद्रपुर नगर निकाय के चुनावों में कांग्रेस 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही. शिवसेना (यूबीटी) ने 6 सीटें जीतीं, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष (जनविकास सेना) ने तीन, वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने 2, जबकि एआईएमआईएम, बीएसपी और शिवसेना को एक-एक सीट मिली. जबकि दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं.

और पढ़ें
Published at : 11 Feb 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Maharashtra News CONGRESS Chandrapur Municipal Corporation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पति को मर्जी से छोड़ सकती हैं मुस्लिम महिलाएं', मौलाना मुफ्ती इफ्राहिम हुसैन ने बताया तरीका
'पति को मर्जी से छोड़ सकती हैं मुस्लिम महिलाएं', मौलाना मुफ्ती इफ्राहिम हुसैन ने बताया तरीका
विश्व
ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका! एयरबेसों पर तैनात कर दिए फाइटर जेट, सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा
ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका! एयरबेसों पर तैनात कर दिए फाइटर जेट, सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: दिल्ली टू यूपी..डबल इंजन Vs 2 लड़के | Akhilesh Vs Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: Trump को Bangladesh पसंद है? | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: Trump को Bangladesh पसंद है? | Rahul Gandhi | Seedha Sawal
ABP Report: 'डर' और सरेंडर..संसद में बवंडर! | Rahul Gandhi | PM Modi | Kiren Rijiju | Parliament
Shabana Mahmood और Epstein Files में क्या है CONNECTION? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पति को मर्जी से छोड़ सकती हैं मुस्लिम महिलाएं', मौलाना मुफ्ती इफ्राहिम हुसैन ने बताया तरीका
'पति को मर्जी से छोड़ सकती हैं मुस्लिम महिलाएं', मौलाना मुफ्ती इफ्राहिम हुसैन ने बताया तरीका
विश्व
ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका! एयरबेसों पर तैनात कर दिए फाइटर जेट, सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा
ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका! एयरबेसों पर तैनात कर दिए फाइटर जेट, सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
बॉलीवुड
Border 2 Vs Mardaani 3 BO: बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
ट्रेंडिंग
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ आसान, अब कोटेदार-आशा और आंगनवाड़ी सहायिका करेंगी मदद
आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ आसान, अब कोटेदार-आशा और आंगनवाड़ी सहायिका करेंगी मदद
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget