संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा- 'चुनाव आयोग में होती है मैच फिक्सिंग'

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल चुनाव आयोग को घेरा बल्कि केंद्र को भी लपेटे में लिया. संजय राउत ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग में मैच फिक्सिंग होती है और अब जनता के दबाव में आयोग दिखावा कर रहा है लेकिन विपक्ष इन्हें देख लेगा.

संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ये मुद्दा काफी समय से उठा रहे हैं लेकिन अब ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, बल्कि ज्ञानेश कुमार को ही उठा लिया जाएगा. उन्होंने ये तक दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में भी मैच फिक्सिंग हुई थी.

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राउत ने कहा- आयोग में होती है वोच चोरी

संजय राउत ने कहा, “चुनाव आयोग में मैच फिक्सिंग होती है, चुनाव आयोग में वोट चोरी होती है. पूरे चुनाव को चुराया जाता है. चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया गया. अगर मैच फिक्सिंग नहीं हुई होती, तो 2024 में जिन करीब 60 सीटों पर बीजेपी हारी थी, वो जीत में नहीं बदलती.”

राउत ने आगे कहा कि “इस तरह के फैसले 60 जगहों और 60 सीटों पर लिए गए. मैच फिक्सिंग हुई और चुनाव आयोग इसमें सबसे बड़ा दोषी रहा, खास तौर पर ज्ञानेश कुमार थे.” उन्होंने कहा कि “राहुल गांधी ने बार-बार यह मुद्दा उठाया है, लेकिन अब हम सिर्फ यह मुद्दा नहीं उठाएंगे. अब हम ज्ञानेश कुमार उठायेंगे.”

संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर निशाना

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, “जनता का दबाव है. आप जो बदलाव कर रहे हैं वो दबाव में हो रहा है. ये जनता का दबाव है और जन आंदोलन का भी दबाव है. ज्ञानेश कुमार डर गया है और उनके बॉस भी डर गए हैं. वो अब कुछ न कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. ’तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हैं. हम देख लेंगे. ”

बता दें कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नहीं थे. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुए थे और 23 नवंबर 2024 को परिणाम घोषित हुए, जबकि ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था.

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