संजय राउत का आरोप, 'प्रफुल्ल पटेल NCP से ज्यादा BJP के करीब, वही करना चाहिए जो...'

उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रफुल पटेल अपनी पार्टी से ज्यादा बीजेपी के करीब हैं. राउत ने पटेल को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें वही करना चाहिए जो सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी मानुष को मंजूर हो. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) पवार की है, पटेल की नहीं है.

शिवसेना (UBT) संजय राउत ने भी दावा किया कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी बीजेपी की ओर झुक रहे हैं. राउत ने कहा, ''प्रफुल्ल पटेल को वही करना चाहिए जो सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी मानुष को मंजूर हो. वे (पटेल) अपनी पार्टी के नेता होने से ज्यादा PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भक्त हैं.”

प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा था?

प्रफुल्ल पटेल ने मंगलवार (03 फरवरी) को कहा था कि वे एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में नहीं हैं. एनसीपी के अध्यक्ष का पद दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पास था. पटेल ने इस बात पर भी अफसोस जताया था कि पिछले हफ्ते एक दुखद विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत के बाद पार्टी की ओर से लिए गए फैसलों के बारे में वे लोग बात कर रहे हैं जिनका एनसीपी से कोई संबंध नहीं है.

NCP और शिवसेना में विभाजन के लिए बीजेपी जिम्मेदार-राउत

विपक्ष प्रफुल्ल पटेल पर निशाना बना रहा है और उन पर अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा रखने का आरोप लगा रहा है. संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि शरद पवार की एनसीपी और बाल ठाकरे की शिवसेना में विभाजन के लिए बीजेपी जिम्मेदार है.

चंद्रपुर मेयर चुनाव को लेकर क्या बोले राउत?

संजय राउत ने चंद्रपुर में मेयर चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. चंद्रपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बहुमत नहीं मिला और वे छोटे दलों पर निर्भर हैं. राउत ने कहा, ''पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वहां के शिवसेना (यूबीटी) पार्षदों को निर्देश दिया है कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन न करें. 66 सीटों वाली चंद्रपुर नगर निगम में कांग्रेस ने 27 सीटें जीतीं, उसके बाद बीजेपी (23), शिवसेना-यूबीटी (6) को सीटें मिलीं. बीएसपी और शिवसेना ने एक-एक सीटों पर जीत दर्ज की है.