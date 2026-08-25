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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'फैसले का मर्म समझें मुस्लिम', हिजाब निर्णय पर संजय निरुपम का बयान

'फैसले का मर्म समझें मुस्लिम', हिजाब निर्णय पर संजय निरुपम का बयान

शिवसेना नेता संजय निरुपम का कहना है कि हर धर्म का व्यक्ति अपनी परंपराओं का पालन करने का आग्रह करता है, लेकिन वे केवल अपने मंदिर या घर में ही ऐसा कर सकते हैं. किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Aug 2026 03:16 PM (IST)
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी स्कूलों के लिए यह तय कर दिया है कि बच्चे यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं पहन सकते. हाई कोर्ट ने कहा कि निर्धारित यूनिफॉर्म में अतिरिक्त कपड़ा या अलग पहनावा जोड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता. इसपर अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना से नेता संजय निरुपम की प्रतिक्रिया आई है. संजय निरुपम ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. 

इसी के साथ संजय निरुपम ने कहा, "सभी धर्म या मजहब की अपनी परंपराएं होती हैं और उनके अपने कुछ नियम होते हैं. उसका पालन करने के लिए उस धर्म के लोग बहुत आग्रह करते हैं, लेकिन जो धार्मिक परंपराएं होती हैं उनका पालन अपने मंदिर में, अपने घर में किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक स्थलों पर."

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'फैसले का मर्म समझें मुस्लिम'- संजय निरुपम

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने आगे कहा, "स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर पब्लिक प्लेस पर अगर धर्म विशेष के लोग बोलते हैं कि हमें इस खास परंपरा का पालन करना है तो उनका यह आग्रह सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) के खिलाफ जाता है. इसलिए हाई कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है और मुस्लिम समाज के लोगों को इस फैसले का मर्म समझना चाहिए और देश की मुख्य धारा में आना चाहिए."

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा, ‘‘हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है. यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वह आती है, उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है. जब कभी भी यह मुद्दा उठा है, उच्च न्यायालयों का एकमत रहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी.’’

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 25 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Sanjay Nirupam MAHARASHTRA NEWS
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