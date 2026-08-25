'फैसले का मर्म समझें मुस्लिम', हिजाब निर्णय पर संजय निरुपम का बयान

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी स्कूलों के लिए यह तय कर दिया है कि बच्चे यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं पहन सकते. हाई कोर्ट ने कहा कि निर्धारित यूनिफॉर्म में अतिरिक्त कपड़ा या अलग पहनावा जोड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता. इसपर अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना से नेता संजय निरुपम की प्रतिक्रिया आई है. संजय निरुपम ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.

इसी के साथ संजय निरुपम ने कहा, "सभी धर्म या मजहब की अपनी परंपराएं होती हैं और उनके अपने कुछ नियम होते हैं. उसका पालन करने के लिए उस धर्म के लोग बहुत आग्रह करते हैं, लेकिन जो धार्मिक परंपराएं होती हैं उनका पालन अपने मंदिर में, अपने घर में किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक स्थलों पर."

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#WATCH | Nagpur, Maharashtra: On Allahabad High Court rejecting a student's plea to wear hijab in school, Shiv Sena leader Sanjay Nirupam says, “Every religion or faith has its own traditions and norms, and adherents often insist strongly on observing them. However, religious… pic.twitter.com/wfHWNWk9WF — ANI (@ANI) August 25, 2026

'फैसले का मर्म समझें मुस्लिम'- संजय निरुपम

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने आगे कहा, "स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर पब्लिक प्लेस पर अगर धर्म विशेष के लोग बोलते हैं कि हमें इस खास परंपरा का पालन करना है तो उनका यह आग्रह सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) के खिलाफ जाता है. इसलिए हाई कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है और मुस्लिम समाज के लोगों को इस फैसले का मर्म समझना चाहिए और देश की मुख्य धारा में आना चाहिए."

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा, ‘‘हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है. यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वह आती है, उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है. जब कभी भी यह मुद्दा उठा है, उच्च न्यायालयों का एकमत रहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी.’’

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