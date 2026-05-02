महाराष्ट्र: मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में घूमना हुआ महंगा, अब चुकाने होंगे 10,000 रुपये

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुविधाओं के रखरखाव और सुधार के लिए दरें 1 मई 2026 से लागू.

मुंबई के बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क (SGNP) को लेकर प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को एक बड़ा झटका दिया है. पार्क प्रबंधन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, उद्यान में मिलने वाली विभिन्न सेवाओं और प्रवेश शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है. सबसे चौंकाने वाली वृद्धि 'प्रभातफेरी' यानी मॉर्निंग वॉकर्स के वार्षिक पास में देखी गई है, जिससे नियमित रूप से यहां आने वाले लोगों में नाराजगी बढ़ सकती है.

सालाना पास की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि

अंग्रेजी रिपोर्ट और आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए वार्षिक शुल्क को 383 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसमें कोई बड़ी राहत नहीं है. वरिष्ठ नागरिकों को अब पास के लिए सालाना 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. मासिक पास के लिए भी अब नागरिकों को 1,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये खर्च करने होंगे.

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पर्यटकों के लिए नए प्रवेश शुल्क

नए रेट कार्ड के मुताबिक, मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश के लिए अब भारतीय वयस्कों को 150 रुपये और बच्चों को 75 रुपये देने होंगे. वहीं विदेशी नागरिकों के लिए यह दर 450 रुपये (वयस्क) और 225 रुपये (बच्चे) तय की गई है. इस प्रवेश शुल्क में 'कैट ओरिएंटेशन सेंटर', 'टैक्सीडर्मी सेंटर' और 'कैक्टस गार्डन' जैसी जगहों का भ्रमण शामिल रहेगा. साफ है आम नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी अब संजय गांधी नेशनल पार्क में घूमना और महंगा हो गया है.

सफर और सफारी भी हुई महंगी

उद्यान के भीतर चलने वाली अन्य सुविधाओं के दामों में भी संशोधन किया गया है, जिनकी नई कीमतें इस तरह हैं:

व्याघ्र व सिंह सफारी (बस): वयस्कों के लिए 250 रुपये और बच्चों के लिए 125 रुपये.

मिनी ट्रेन (वनरानी): वयस्कों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये.

नौका विहार (बोटिंग): 2 सीटर बोट के लिए 200 रुपये और 4 सीटर के लिए 400 रुपये.

ई-बस सेवा (कान्हेरी गुफा तक): वयस्कों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये.

क्यों बढ़ाए गए शुल्क?

इस तरह SGNP के प्रवेश व अन्य सुविधाओं के लिए बढ़ाए गए शुल्क पर प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या, सुविधाओं के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार के लिए शुल्क बढ़ाना आवश्यक हो गया था. साथ ही, अब टिकटों के लिए लंबी कतारों से बचने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन टिकट प्रणाली भी शुरू की जा रही है. ये नई दरें 1 मई 2026 से प्रभावी रूप से लागू मानी जाएंगी.

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