फिर आया तेंदुआ! शिराला में बाइकसवारों पर झपट्टा, 12 साल का बच्चा भी घायल, इलाके में दहशत

महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला और वाळवा तालुका में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा. कुछ दिन पहले एक मासूम बच्चे की जान लेने की घटना के बाद अब तेंदुए ने पेठ–नायकलवाडी रोड पर दो अलग-अलग बाइकों पर झपट्टा मारा, जिसमें एक 12 वर्षीय बालक सहित दो लोग घायल हो गए. इस तरह की यह दूसरी घटना है.

जानकारी के अनुसार, पेठ गांव में आयोजित यात्रा में कुश्ती मुकाबले देखकर करमाळे गांव लौट रहे विकास रघुनाथ पाटील की बाइक पर अंधेरे में अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया. हमले में विकास के दाहिने पैर में तेंदुए के दांत लगने से चोट आई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे 12 वर्षीय विराज के दाहिने घुटने पर पंजा लगने से वह घायल हो गया.

दूसरी बाइक पर भी झपट्टा

लोगों के मुताबिक तेंदुआ वहां से गया नहीं, कुछ ही देर बाद वही से गुजर रही दूसरी बाइक पर तेंदुए ने हमला किया. तेंदुए ने जिस बाइक पर हमला किया उस व्यक्ति का नाम प्रकाश शंकर मुळीक बताया जा रहा है. हालांकि वे गंभीर रूप से घायल होने से बच गए, लेकिन उनके पैर पर पंजे के निशान आए हैं. घायल विकास रघुनाथ पाटील और विराज विकास पाटील को इलाज के लिए इस्लामपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना.

एक महीने में दूसरी बड़ी घटना

यह पहला मौका नहीं है जब तेंदुए ने इलाके में हमला किया हो, करीब एक महीने पहले भी इसी इलाके में तेंदुए ने चार से पांच दोपहिया वाहनों पर हमला कर लोगों को घायल किया था. बार-बार हो रही इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने और रात में अनावश्यक आवागमन से बचने की अपील की है.