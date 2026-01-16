सांगली-मिराज-कुपवाड़ नगर निगम (SMKMC) के 2026 नगर निगम चुनावों का मतगणना शुक्रवार, 16 जनवरी 2026, सुबह 10 बजे से शुरू होगा. यह मतगणना 78 वार्डों में चुने गए पार्षदों के लिए की जाएगी और नतीजे शाम तक आने की संभावना है.

SMKMC का गठन 9 फरवरी 1998 को हुआ था, जब सांगली, मिराज और कुपवाड़ की अलग-अलग नगर परिषदों को एकीकृत करके एक बड़े नगर निगम में बदल दिया गया. वर्तमान में निगम लगभग 6,50,000 निवासियों को सेवाएं प्रदान करता है और दक्षिण महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है.

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों ने जोरदार तैयारी की है. NCP, INC और बीजेपी प्रमुख दलों के रूप में सक्रिय हैं. विशेष रूप से, NCP ने मिराज और कुपवाड़ क्षेत्रों में कम से कम 33 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसमें आज़म काज़ी की उम्मीदवारी भी शामिल है, जो हाल ही में गंभीर विवादों के बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं.

लोकप्रिय और युवा नेता भी इस चुनाव में सक्रिय हैं. पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के परपोते हर्षवर्धन पाटिल ने कांग्रेस टिकट पर भाग लिया है और अपने वार्ड में पानी की आपूर्ति, जल निकासी, सड़क निर्माण और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता दी है.

SMKMC में मतगणना की प्रक्रिया फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) सिस्टम पर होगी. चुनाव परिणामों की निगरानी के लिए नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने सभी वार्डों में तैयारियां पूरी कर ली हैं.

पुराने रिकॉर्ड के अनुसार, 2018 के नगर निगम चुनाव में BJP ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2021 के मेयर उपचुनाव में NCP–INC–शिवसेना गठबंधन ने सत्ता में बदलाव किया, जिससे वर्तमान में दिग्विजय सूर्यवंशी (NCP) मेयर और उमेश पाटिल (INC) डिप्टी मेयर हैं.

मतगणना के बाद नतीजे बतायेंगे कि SMKMC में राजनीतिक संतुलन किस दिशा में जाएगा और कौन से दल नगर निगम पर नियंत्रण हासिल करेंगे. चुनाव विश्लेषक इसे सांगली जिले की शहरी राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ मान रहे हैं.

मतगणना शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि NCP और INC गठबंधन अपने वर्तमान पदों को बरकरार रख पाएगा या BJP सत्ता में वापसी करेगा. चुनावी रुझान और नतीजे नागरिकों की प्राथमिकताओं, स्थानीय मुद्दों और वार्ड स्तर के प्रभावों को उजागर करेंगे.