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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसचिन वाझे को बॉम्बे HC से झटका, एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्याकांड में जमानत रद्द

सचिन वाझे को बॉम्बे HC से झटका, एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्याकांड में जमानत रद्द

बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत देते समय विशेष अदालत ने कानूनी प्रावधानों और निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया था.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Nov 2026 10:57 AM (IST)
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एंटीलिया विस्फोटक मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने वाझे की जमानत रद्द कर दी है. HC ने टिप्पणी करते हुए कहा कि UAPA के तहत जमानत देते समय विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कानूनी प्रावधानों और निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया था.

विशेष अदालत के जमानत मंजूर करने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘पूरी तरह से कानूनी विकृति’ (Complete Legal Perversity) करार दिया. गवाह के बयान के मुताबिक, स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट बदलने और उसे एंटीलिया के पास पार्क करने के निर्देश सचिन वाझे ने दिए थे.

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गवाह ने सचिन वाझे को लेकर किया बड़ा दावा

गवाह ने दावा किया कि उसने वाझे को स्कॉर्पियो से इनोवा कार में काला बैग शिफ्ट करते हुए देखा था. आरोप है कि फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर 100 दिनों के लिए होटल बुक किया गया, जांच अपने हाथ में लेने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल किया गया और एक गवाह को चुप रहने के लिए पैसे दिए गए.

सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं- HC

हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग में सचिन वाझे के प्रभाव को देखते हुए गवाहों पर दबाव डालने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. पांच साल से हिरासत में होने के आधार पर जमानत देने से भी हाईकोर्ट ने इनकार किया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि UAPA के तहत जमानत के निर्धारित मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो जमानत देने के बजाय मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी की जानी चाहिए.

बता दें कि मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2021 के एंटीलिया विस्फोटक मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत दी थी. विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर ने 29 सितंबर 2026 को वाझे की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए जमानत के आदेश जारी किए थे.

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Published at : 06 Nov 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Bombay High Court Sachin Waze MUMBAI NEWS
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