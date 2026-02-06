फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस सनसनीखेज केस में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही अब तक कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है. पुलिस का कहना है कि नई गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद है और मामले की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में स्वप्निल बंडू सकट (23), समर्थ शिवशरण पोमाजी (19), सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (19), आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी (19) और हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी आसाराम श्रीरंग फासले उर्फ बाबू (42) शामिल हैं.

सभी आरोपी पुणे के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं. कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा कारणों से सभी आरोपियों को बुर्के में पेश किया गया.

आज की सुनवाई में पुलिस ने 5वें आरोपी के लिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, जबकि बाकि चारों आरोपी की कस्टडी बढ़ाने का आग्रह किया गया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पांचों आरोपियों को 11 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

हथियारों की सप्लाई और फरार आरोपी का कनेक्शन

जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी स्वप्निल सकट के पास से एक पिस्टल, तीन मैगजीन और एक एयर गन बरामद हुई है.

तफ्तीश में सामने आया है कि मुख्य साजिशकर्ता और वांछित आरोपी शुभम रामेश्वर लोणकर के कहने पर नए गिरफ्तार आरोपी आसाराम फासले ने ही ये हथियार स्वप्निल को सौंपे थे. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन हथियारों का इस्तेमाल किसी और वारदात में हुआ है.

फंडिंग और इंटरनेशनल लिंक की जांच

पुलिस ने अदालत को बताया कि पूरी साजिश के लिए भारी फंडिंग की गई थी. इसी पैसे से वारदात में इस्तेमाल हुई स्कूटर और अन्य सामान खरीदा गया. अब पुलिस बैंक खातों और ट्रांजेक्शन के रास्तों की बारीकी से जांच कर रही है.

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट में एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का नाम सामने आया है, जिससे इस हमले के विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.

आरोपी सिग्नल ऐप का कर रहे थे इस्तेमाल

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी आपस में बातचीत के लिए ‘सिग्नल’ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे. पकड़े जाने के डर से कुछ आरोपियों ने ऐप डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस अब 5वें आरोपी के मोबाइल का फॉरेंसिक जांच कर डिलीट डेटा और चैट्स रिकवर करने में जुटी है.

पुलिस की प्राथमिकता अब घटनास्थल से फरार अज्ञात शूटर और मुख्य आरोपी शुभम लोणकर की गिरफ्तारी है. इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल हुए अन्य हथियारों और वाहनों की बरामदगी, सभी आरोपियों की आमने-सामने पूछताछ और साजिश में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान की जाएगी. पुलिस का दावा है कि 5वें आरोपी की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में बड़ी मदद मिलेगी.