शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने एक बार फिर से अजित पवार के विमान हादसे की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अजित दादा के विमान हादसे को लेकर कई तरह की शंकाएं उठ रही हैं. इस दुर्घटना की किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद आवश्यक है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में सांसद सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे इस विषय पर आवाज उठाएंगे. वहीं राज्यसभा में यह मुद्दा उठाने के लिए वरिष्ठ नेता और शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत से भी आग्रह किया गया है. उन्हें इस संबंध में विस्तृत पत्र भी सौंपा गया है. हादसे से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.''

उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से इस्तीफे की मांग

एनसीपी (SP) के विधायक रोहित पवार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं. उनका कहना है जब तक जांच पूरी न हो जाय उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उनका दावा है कि 28 जनवरी को हुई घातक विमान हादसे में शामिल कंपनी 'वीएसआर' को बचाने की कोशिश की गई.

लापरवाही की वजह से हमने बड़ा नेता खो दिया- रोहित पवार

मुंबई स्थित विधान भवन परिसर में बुधवार (25 फरवरी) को मीडिया से बात करते हुए रोहित पवार ने जांच प्रक्रिया में टाइम लिमिट और रिपोर्टों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि हादसे के दिन जब अजित पवार का शव अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए रखा था, उसी वक्त दोपहर 1:36 बजे डीजीसीए ने शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी. रोहित पवार का कहना है कि लापरवाही की वजह से हमने एक बड़े नेता को खो दिया. वे सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि जनता के दिलों के मुख्यमंत्री थे.

28 जनवरी को हुआ था बारामती में विमान हादसा

बता दें कि 28 जनवरी 2026 को बारामती प्लेन क्रैश में एनसीपी नेता अजित पवार की मौत हो गई. वो 28 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार करने बारामती जा रहे थे, इसी दौरान रनवे पर लैंड करते वक्त विमान हादसे का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में अजित के अलावा चार अन्य लोगों की भी जान चली गई.