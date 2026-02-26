हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसुप्रिया सुले और संजय राउत सदन में उठाएंगे अजित पवार की मौत का मामला, रोहित पवार बोले- 'कई शंकाएं...'

सुप्रिया सुले और संजय राउत सदन में उठाएंगे अजित पवार की मौत का मामला, रोहित पवार बोले- 'कई शंकाएं...'

Ajit Pawar Death Case: शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि अजित पवार के विमान हादसे से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकसभा में सांसद सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे आवाज उठाएंगे.

By : सूरज ओझा | Edited By: अजीत | Updated at : 26 Feb 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने एक बार फिर से अजित पवार के विमान हादसे की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अजित दादा के विमान हादसे को लेकर कई तरह की शंकाएं उठ रही हैं. इस दुर्घटना की किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद आवश्यक है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में सांसद सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे इस विषय पर आवाज उठाएंगे. वहीं राज्यसभा में यह मुद्दा उठाने के लिए वरिष्ठ नेता और शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत से भी आग्रह किया गया है. उन्हें इस संबंध में विस्तृत पत्र भी सौंपा गया है. हादसे से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.''

उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से इस्तीफे की मांग

एनसीपी (SP) के विधायक रोहित पवार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं. उनका कहना है जब तक जांच पूरी न हो जाय उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उनका दावा है कि 28 जनवरी को हुई घातक विमान हादसे में शामिल कंपनी 'वीएसआर' को बचाने की कोशिश की गई. 

लापरवाही की वजह से हमने बड़ा नेता खो दिया- रोहित पवार

मुंबई स्थित विधान भवन परिसर में बुधवार (25 फरवरी) को मीडिया से बात करते हुए रोहित पवार ने जांच प्रक्रिया में टाइम लिमिट और रिपोर्टों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि हादसे के दिन जब अजित पवार का शव अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए रखा था, उसी वक्त दोपहर 1:36 बजे डीजीसीए ने शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी. रोहित पवार का कहना है कि लापरवाही की वजह से हमने एक बड़े नेता को खो दिया. वे सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि जनता के दिलों के मुख्यमंत्री थे.

28 जनवरी को हुआ था बारामती में विमान हादसा

बता दें कि 28 जनवरी 2026 को बारामती प्लेन क्रैश में एनसीपी नेता अजित पवार की मौत हो गई. वो 28 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार करने बारामती जा रहे थे, इसी दौरान रनवे पर लैंड करते वक्त विमान हादसे का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में अजित के अलावा चार अन्य लोगों की भी जान चली गई.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS Baramati Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले और संजय राउत सदन में उठाएंगे अजित पवार की मौत का मामला, रोहित पवार बोले- 'कई शंकाएं...'
सुप्रिया सुले और संजय राउत सदन में उठाएंगे अजित पवार की मौत का मामला, रोहित पवार बोले- 'कई शंकाएं...'
महाराष्ट्र
Mumbai News: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारी से मांगी 30 लाख की रंगदारी, पुलिस ने 4 को दबोचा
मुंबई: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारी से मांगी 30 लाख की रंगदारी, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा
महाराष्ट्र
Mumbai News: मालाड में फलों पर 'चूहे मारने की दवा' लगाकर बेच रहे थे विक्रेता, Video Viral होने के बाद पकड़े गए 
मालाड में फलों पर 'चूहे मारने की दवा' लगाकर बेच रहे थे विक्रेता, Video Viral होने के बाद पकड़े गए 
महाराष्ट्र
DA Hike: महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा, त्यौहारों से पहले सरकार ने दिया तोहफा
महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा, त्यौहारों से पहले सरकार ने दिया तोहफा
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel : इजरायली संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल | Netanyahu | ABP News
NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget