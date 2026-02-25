एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम रहे अजित पवार की मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई से नाखुश एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी और रोहित पवार ने जमकर हंगामा किया. केस दर्ज करने की मांग को लेकर दोनों नेता पुलिस अधिकारी से तीखी बहस करते दिखाई दिए.

पुलिस थाने में विधायक रोहित पवार और अमोल मिटकिरी आक्रामक रुख में नजर आए. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य के उपमुख्यमंत्री के आकस्मिक निधन के मामले में सबूत मौजूद होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. इस मुद्दे को लेकर पुलिस अधिकारियों और विधायकों के बीच तीखी बहस हुई. मामला बढ़ता देख पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंढे भी पुलिस थाने पहुंचे.

विधायकों का कहना था कि केवल शिकायत आवेदन देकर काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. इसी मांग को लेकर पुलिस थाने में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

रोहित पवार, अमोल मिटकरी और संदीप क्षीरसागर मरीन ड्राइव पुलिस थाने में थे, जहां ये हंगामा हुआ. अजित पवार के साथ जो दुर्घटना हुई, उस मामले में वीएसआर कंपनी, उससे जुड़े लोगों और डीजीसीए के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए ऐसी मांग विधायकों की ओर से की जा रही है. इस संबंध में रोहित पवार की ओर से लिखित शिकायत दी जाएगी.

बता दें कि रोहित पवार ने हाल ही में कहा कि अगर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु की सही से जांच नहीं की गई तो 'मराठी मानुष' (महाराष्ट्र के लोग) अपनी ताकत दिखाएंगे. उन्होंने पिछले महीने जांच में हुई प्रगति पर सवाल उठाया और बताया कि सीबीआई पहले से ही मामलों के बोझ तले दबी हुई है.

रोहित पवार ने विधानसभा भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमोल मिटकरी, रूपाली थोम्बारे और कई जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे लोग लगातार अजीत पवार की मौत पर सवाल उठा रहे हैं.