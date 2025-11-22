Maharashtra Road Accident ViraL Video: महाराष्ट्र के मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंबरनाथ में पूर्वी-पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाले फ्लोईओवर ब्रिज पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है. ये घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

हादसे में दो लोगों ने गवाई जान

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है, जहां लगातार गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड से आती नजर आती है. कार की रफ्तार काफी तेज होती है और वह सड़क पर चल रहे कई दोपहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मार देती है.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी, जिसके चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और साथ ही दो लोगों की मौत हो गई. हादसे के मौके पर लोगों की भीड़ लग जाती है. वीडियो में यह भी देखा गया है कि टक्कर लगने के बाद कार बुरी तरह से पलट जाती है.

लोगों ने हादसे को दर्दनाक बताया

हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है. लोगों ने हादसे को दर्दनाक और खतरनाक बताया और साथ ही कुछ लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल भी खड़े किए है.

कुछ लोगों ने कहा कि कार की स्पीड ज्यादा थी तो वहीं कुछ ने कहा कि रॉन्ग साइड से आने की वजह से यह हादसा हो गया. इस तरह के कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही वीडियो को खूब शेयर भी किया जा रहा है.